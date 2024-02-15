В России прогремели взрывы на заводе, производящем взрывчатку для армии: что известно (фото, видео)

Местные власти оправдали громкие звуки "технологическим процессом". В соцсетях сообщают, что взрыв прогремел на подсанкционном производстве.

В городе Бийск Алтайского края РФ утром 15 февраля прогремел взрыв. Об этом в 6:27 сообщили в телеграм-канале с местными новостями "Бийск 22".

Авторы контента передали, что их читательница услышала взрыв.

"Кто-то знает, что это было? Минут 10 назад", — написала россиянка.

Впоследствии в медиа передали, что в городе прогремел еще один взрыв.

"В районе 11:00-11:10 что-то бумкнуло", — рассказал подписчик канала.

Фото: Соцсети Фото: Соцсети Фото: Соцсети Фото: Соцсети Фото: Соцсети

Взрыв в Бийске: объяснения властей

Мэр города Бийск Виктор Щигрев в 8:00 подтвердил, что в районе промзоны могли слышать "хлопок".

"Это, согласно технологическому процессу, проводились работы одним из предприятий нашего города. Повода для беспокойства нет", — заверил Щигрев.

Второй взрыв, который прогремел после 11:00, городской голова не комментировал.

Фото: Соцсети Фото: Соцсети Фото: Соцсети Фото: Соцсети Фото: Соцсети

Взрыв в Бийске: завод производит взрывчатку

В соцсетях информируют, что взрыв прогремел на заводе "АО Федеральный научно-производственный центр Алтай". Это предприятие в Бийске находится на расстоянии более 3 тысяч километров от границы с Украиной, и работает на вражеский ВПК.

Сообщается, что завод "Алтай" специализируется на химических технологиях, а именно — на взрывчатых веществах.

Завод "Алтай" на карте Фото: Соцсети

Данные проекта "Война и Санкции", который реализуется при поддержке МИД и НАПК, подтверждают расположение этого производства в Бийске. На него уже наложили санкции ряд стран.

"Компания является российским предприятием военно-промышленного комплекса, которое осуществляет научные исследования, производство продукции военного назначения, которая использовалась Россией во время незаконного вторжения в Украину в 2022 году. Таким образом, компания несет ответственность за поддержку действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", — говорится в справке о заводе "Алтай".

Напомним, партизаны обнаружили примерно 10 кораблей балтийского флота РФ в Санкт-Петербурге.

В ГУР 15 февраля предупредили, что Россия переходит к активной фазе операции "Перун". К ней будут привлечены журналисты и блогеры.