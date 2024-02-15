Иран запустил две крылатые ракеты из транспортного контейнера корабля (видео)

Предположительно, иранцы провели испытательные пуски новейших ракет Zolfaghar с дальностью 700 км. По другим данным, это могли быть жидкотопливные ракеты Emad.

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) запустил две баллистические ракеты из пусковых установок, замаскированных под обычные морские контейнеры, которые были размещены на борту одного из кораблей. Кадры запуска ракет были опубликованы 13 февраля информационным агентством IRNA.

По информации источника, новые жидкотопливные ракеты Emad были запущены из корабля Shahid Mahdavi. Также в соцсетях было опубликовано другое видео, на котором также запечатлен пуск ракеты только с другого ракурса, а также с места оператора управления внутри корабля.

В связи с этим обозреватели The War Zone пишут, что подобное решение со стороні иранских вооруженных сил не встречалось раньше.

"Такая комбинация, не встречавшаяся ранее, значительно расширяет возможности использования этого оружия для нанесения внезапных ударов по потенциальным целям, особенно если учесть, что грузовые контейнеры могут быть установлены на любом судне, где есть место для их размещения", — подчеркнули эксперты.

Точные сведения о том, когда именно произошли пуски, установить сложно. Однако ресурс TankerTrackers предполагает, что открытая вода, показанная на кадрах, позволяет отнести дату запуска где-то между 25 и 27 января.

Что касается локации, где были произведены запуски ракет, то точное расположение иранского корабля определить очень сложно. Предположительно, это испытания произошли между городами Джаск и Чахбехар вдоль иранского побережья в Оманском заливе, где мог находиться Shahid Mahdavi.

Кроме того, эксперты предположили, что иранцы провели испытательные пуски новейших ракет Zolfaghar, которые являются улучшенной версией Fateh 110 и имеют дальность полета до 700 км.

В заключении обозреватели отметили, что концепция использования пусковых установок, замаскированных под морские контейнеры, для транспортировки и развертывания различных видов ракет хорошо известна. Этим пользуются и Россия и США, устанавливая свои Tomahawk и SM-6 в контейнерную пусковую установку.

Напомним, на выставке последних военных достижений иранской оборонной промышленности военные представили новый ракетный комплекс Qadr-29, предназначенный для многоцелевых легких вертолетов Bell 206. дальность поражения нового боеприпаса составляет 150 км.