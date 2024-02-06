Иран показал новый ракетный комплекс Qadr-29 для легких вертолетов Bell 206

Ракета может быть использована в различных сценариях. Вес ее боеголовки составляет 4 кг, а дальность полета достигает 150 км.

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На выставке последних военных достижений иранской оборонной промышленности военные представили новый ракетный комплекс Qadr-29, предназначенный для многоцелевых легких вертолетов Bell 206. Об этом сообщает информационное агентство Tasnim.

Новый комплекс был представлен Воздушно-десантной дивизией сухопутных войск Ирана в присутствии командующего, бригадного генерала Киомара Хейдари.

О характеристиках новой ракетной системы известно немного. Сообщается, что комплекс может быть использован в различных боевых сценариях. Он ведет огонь ракетами, которые оснащены боеголовками весом 4 кг, а дальность поражения якобы достигает 150 км.

Вертолеты Bell 206

Иранские вертолеты Bell 206 являются лицензионных копий американских Bell 206 JetRanger. Машины отличаются от оригинала только двигателями, причем иранский вариант оснащен мощным турбированным двигателем Allison 250-С20.

Американский вертолет Bell 206 JetRanger

Вертолеты поступили как в состав армейской авиации, так и в силовые структуры, причем на вооружении ВВС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) находится лишь небольшая часть машин.

Основные ТТХ:

длина — 11,98 м;

длина фюзеляжа — 9,89 м;

высота — 2,91 м;

максимальная взлетная масса — 1451 кг;

крейсерская скорость — 214 км\ч;

максимальная скорость — 225 км\ч;

практический потолок — 6100 м;

максимальная дальность — 732 км;

полезная нагрузка — до 635 кг;

экипаж — 1 человек.

Напомним, бывший президент США Дональд Трамп в интервью 5 февраля заявил, что Иран может заполучить ядерное оружие в течение двух месяцев. Он добавил, что причина этому — "мягкая политика" действующего президента Джо Байдена на Ближнем Востоке.