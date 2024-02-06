Іран показав новий ракетний комплекс Qadr-29 для легких вертольотів Bell 206

Ракета може бути використана в різних сценаріях. Вага її боєголовки становить 4 кг, а дальність польоту сягає 150 км.

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На виставці останніх військових досягнень іранської оборонної промисловості військові представили новий ракетний комплекс Qadr-29, призначений для багатоцільових легких вертольотів Bell 206. Про це повідомляє інформаційне агентство Tasnim.

Новий комплекс представила Повітряно-десантна дивізія сухопутних військ Ірану за присутності командувача, бригадного генерала Кіомара Хейдарі.

Про характеристики нової ракетної системи відомо небагато. Повідомляється, що комплекс може бути використаний у різних бойових сценаріях. Він веде вогонь ракетами, які оснащені боєголовками вагою 4 кг, а дальність ураження нібито досягає 150 км.

Вертольоти Bell 206

Іранські вертольоти Bell 206 є ліцензійними копіями американських Bell 206 JetRanger. Машини відрізняються від оригіналу тільки двигунами, причому іранський варіант оснащений потужним турбованим двигуном Allison 250-С20.

Американський вертоліт Bell 206 JetRanger

Вертольоти надійшли як до складу армійської авіації, так і в силові структури, причому на озброєнні ВПС Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) перебуває лише невелика частина машин.

Основні ТТХ:

довжина — 11,98 м;

довжина фюзеляжу — 9,89 м;

висота — 2,91 м;

максимальна злітна маса — 1451 кг;

крейсерська швидкість — 214 км\год;

максимальна швидкість — 225 км\год;

практична стеля — 6100 м;

максимальна дальність — 732 км;

корисне навантаження — до 635 кг;

екіпаж — 1 людина.

Нагадаємо, колишній президент США Дональд Трамп в інтерв'ю 5 лютого заявив, що Іран може отримати ядерну зброю протягом двох місяців. Він додав, що причина цього — "м'яка політика" чинного президента Джо Байдена на Близькому Сході.