Беларусь ввела режим контртеррористической операции у границ Украины: в ГПСУ отреагировали

В ГПСУ отмечают, что сейчас активных действий на границе с Беларусью не фиксируется, но ее укрепляют и пристально обороняют. Ситуация остается контролируемой.

В Беларуси решили ввести режим контртеррористической операции в части Гомельской области страны, которая граничит с Украиной. Об этом пишет белорусское издание БЕЛТА со ссылкой на заявление управления КГБ.

Отмечается, что контртеррористический режим ввели в Лельчицком районе Гомельской области. С этим районом граничит Житомирская и Ровенская области. В то же время о причинах такого решения не сообщается.

"Население района просят сохранять спокойствие и подчиняться требованиям сотрудников силовых структур", — говорится в сообщении.

Представитель Госпогранслужбы Руслан Демченко в комментарии "УП" заявил, что сейчас активных действий на границе с Беларусью не фиксируется, но ее укрепляют и пристально обороняют. Ситуация остается контролируемой. А "контртеррористической операцией" белорусы могли назвать свои учения.

"Информация о введении в одном из районов Гомельской области Беларуси, граничащей с границей Украины, режима контртеррористической операции больше похожа на привлечение внимания. По имеющейся информации, в этом районе на территории РБ планировалось проведение каких-то очередных бесконечных учений, которые проводятся в Беларуси постоянно. Не исключено, что эти учения они решили назвать контртеррористическим режимом", — отметил он.

Напомним, что 8 февраля сообщалось, что Беларусь построила более 20 ангаров в крупнейшем танковом хранилище. С этой базы вывозили технику для Вооруженных сил Российской Федерации в 2022 году.

6 февраля стало известно, что белорусская армия получит новые реактивные снаряды к РСЗО БМ-21 "Град" с более высокой точностью. Их заявленная дальность стрельбы составляет 40 километров.