Беларусь увеличила танковое хранилище, из которого передавала технику РФ: особенности базы (фото)

В 2022 году Беларусь передала России 211 единиц военной техники, которая хранилась на территории 969-й базы в Уречье Минской области. Это хранилище является одним из крупнейших в стране.

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Беларусь построила более 20 ангаров в крупнейшем танковом хранилище. С этой базы вывозили технику для Вооруженных сил Российской Федерации в 2022 году. Об этом сообщили в мониторинговой группе "Беларускі Гаюн" 8 февраля.

"В крупнейшем танковом хранилище Беларуси за последние годы было построено более 20 ангаров", — говорится в сообщении.

В октябре 2022 года группа "Беларускі Гаюн" выяснила, что России было передано 211 единиц военной техники, в том числе 98 танков Т-72А. Боевую технику вывезли с 969-й базы резерва танков в Уречье Минской области. Это место является одним из крупнейших, где хранится неприкосновенный запас различной военной техники, прежде всего танков.

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Одна из крупнейших баз, где хранится военная техника Беларуси

Один из пользователей X (Twitter) поделился спутниковыми снимками и заметил, что на территории 969-й базы увеличилось количество зданий. Мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" провела анализ и пришла к выводу, что с 2027 по 2024 годы на территории базы было построено 25 ангаров (навесов) различного типа. В частности, только в течение 2022–2023 годов белорусы построили по меньшей мере шесть навесов, которые могут разместить 156 машин.

Зачем Беларусь увеличила количество ангаров на территории 969-й базы

Аналитики рассказали, что согласно спутниковым снимкам, в 2017 году белорусы хранили большое скопление техники, которая стояла под открытым небом, на 969-й базе.

"Ее перемещение с открытых площадок под навесы значительно улучшает условия ее хранения — банально танки будут меньше ржаветь", — отметили в "Беларускі Гаюн".

Кроме этого, перемещение военной техники под навесы обеспечивает скрытность хранения, то есть невозможно понять количество и тип хранящейся техники.

Спутниковые снимки 969-й базы

Напомним, 7 февраля в СМИ рассказали, что предприятие "Челябинский тракторный завод — Уралтрак" запустило линию производства с установками для азотирования белорусского производства. В частности, новая линия должна втрое увеличить выпуск коленвалов.

6 февраля стало известно, что белорусская армия получит новые реактивные снаряды к РСЗО БМ-21 "Град" с более высокой точностью. Их заявленная дальность стрельбы составляет 40 километров.