Білорусь збільшила танкове сховище, з якого передавала техніку РФ: особливості бази (фото)

У 2022 році Білорусь передала Росії 211 одиниць військової техніки, яка зберігалася на території 969-ї бази в Уріччі Мінської області. Це сховище є одним із найбільших у країні.

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Білорусь побудувала понад 20 ангарів у найбільшому танковому сховищі. З цієї бази вивозили техніку для Збройних сил Російської Федерації у 2022 році. Про це повідомили в моніторинговій групі "Беларускі Гаюн" 8 лютого.

"У найбільшому танковому сховищі Білорусі за останні роки було побудовано понад 20 ангарів", — йдеться у повідомленні.

У жовті 2022 року група "Беларускі Гаюн" з'ясувала, що Росії було передано 211 одиниць військової техніки, зокрема 98 танків Т-72А. Бойову техніку вивезли з 969-ї бази резерву танків в Уріччі Мінської області. Це місце є одним із найбільших, де зберігається недоторканний запас різної військової техніки, насамперед танків.

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Одна з найбільших баз, де зберігається військова техніка Білорусі

Один із користувачів X (Twitter) поділився супутниковими знімками та зауважив, що на території 969-ї бази збільшилася кількість будівель. Моніторингова група "Беларускі Гаюн" провела аналіз та дійшла висновку, що з 2027 по 2024 роки на території бази було збудовано 25 ангарів (навісів) різного типу. Зокрема, лише протягом 2022-2023 років білоруси збудували щонайменше шість навісів, що можуть розмістити 156 машин.

Навіщо Білорусь збільшила кількість ангарів на території 969-ї бази

Аналітики розповіли, що згідно з супутниковими знімками, у 2017 році білоруси зберігали велике скупчення техніки, яка стояла просто неба, на 969-й базі.

"Її переміщення з відкритих майданчиків під навіси значно покращує умови її зберігання — банально танки менше іржавітимуть", — зауважили в "Беларускі Гаюн".

Крім цього, переміщення військової техніки під навіси забезпечує скритність зберігання, тобто неможливо зрозуміти кількість і тип техніки, що зберігається.

Супутникові знімки 969-ї бази

Нагадаємо, 7 лютого у ЗМІ розповіли, що підприємство "Челябінський тракторний завод — Уралтрак" запустило лінію виробництва з установками для азотування білоруського виробництва. Зокрема, нова лінія повинна втричі збільшити випуск колінвалів.

6 лютого стало відомо, що білоруська армія отримає нові реактивні снаряди до РСЗВ БМ-21 "Град" з вищою точністю. Їхня заявлена дальність стрільби складає 40 кілометрів.