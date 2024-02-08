Білоруська армія підняла авіацію в небо: у "Беларускі Гаюн" розповіли про боєготовність

Білоруська армія провела комплексну перевірку із залученням авіації. Аналогічні дії були зафіксовані у вересні 2023 року.

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У четвер 8 лютого білоруська армія підняла авіацію в небо. Військово-повітряні сили та війська протиповітряної оборони провели перевірку боєздатності. Про це повідомили в моніторинговому Telegram-каналі "Беларускі Гаюн".

"Сьогодні ВПС та війська ППО Білорусі провели перевірку боєздатності", — йдеться у повідомленні.

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Аналітики зазначили, що відбулася комплексна перевірка із залученням авіації 50-ї змішаної, 61-ї винищувальної та 116-ї штурмової авіаційних баз Військово-повітряних сил Республіки Білорусь. Крім цього, в білоруське небо підняли зенітно-ракетні та радіотехнічні війська.

У "Беларускі Гаюн" наголосили, що аналогічна перевірка була зафіксована 15 вересня 2023 року. Проте в Міністерстві оборони Білорусі не повідомляли про проведення перевірки 8 лютого.

Нагадаємо, 5 лютого білоруська армія перекинула ешелон із бойовою технікою у Брестській області. Зокрема, в ешелоні було помічено п'ять БМП-2, МТ-ЛБ та один вантажний вагон. Для подальшого руху на техніку чекав локомотив.

6 лютого стало відомо, що Білорусь перекидала військову техніку через проведення навчань біля села Саки Жабинківського району. Під час навчань білоруси використовували штатну техніку, зокрема БМП-2, АГС-17, міномети та БЛА.

Того ж дня у "Беларускі Гаюн" розповіли, що білоруська армія отримає нові реактивні снаряди до РСЗВ БМ-21 "Град". Їхня заявлена дальність стрільби — 40 кілометрів.