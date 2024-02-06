Білорусь перекинула бойову техніку біля кордону з Україною: у "Беларускі Гаюн" назвали причину

Білоруські військові розпочали проведення тактичних занять на базі об'єктів вузла опору Кобринського укріпленого району. Для цього задіяли штату техніку, а саме БМП-2, АГС-17, міномети та БЛА.

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Перекидання військової техніки Збройних сил Республіки Білорусь може бути пов'язане з проведенням навчання біля села Саки Жабинківського району. Про це повідомили в моніторинговому Telegram-каналі "Беларускі Гаюн".

"На "Лінії Хреніна" проводяться навчання", — йдеться у повідомленні.

У понеділок 5 лютого у Жабинці Брестській області був помічений ешелон з військовою технікою. В моніторинговій групі вважають, що переміщення можуть бути пов'язані з перекиданням мотострілецької роти однієї з механізованих бригад Західного оперативного командування для проведення навчань біля села Саки.

"Беларускі Гаюн" зауважив, що у вівторок 6 січня цю інформацію підтвердив канал Західного оперативного командування, де повідомили, що військові із 78-го окремого механізованого батальйону 6-ї механізованої бригади розпочали проведення тактичних занять на базі об'єктів вузла опору Кобринського укріпленого району (офіційна назва одного з опорних пунктів так званої "Лінії Хреніна").

Зокрема, в процесі військових навчань білоруси використовують штату техніку, а саме БМП-2, АГС-17, міномети та БЛА.

"Це вже третя група військових, яка із серпня 2023 р. проходила навчання на опорному пункті у Жабинківському районі", — додали в "Беларускі Гаюн".

Перекидання військової техніки в Білорусі: що відомо

5 лютого неподалік від білорусько-українського кордону було помічено ешелон з військовою технікою армії РБ. Йдеться про перекидання щонайменше п'яти БМП-2, МТ-ЛБ та вантажного вагона. Також вдень на аеродром "Осівці" прилетіло шість гелікоптерів 50-ї змішаної авіаційної бази — три Мі-8 і три Мі-24.

Нагадаємо, 30 січня у Міноборони Білорусі повідомили про встановлення блокпостів в районі українського кордону. Крім цього, на цьому напрямку залучили особовий склад ССО.