Беларусь перебросила боевую технику у границы с Украиной: в "Беларускі Гаюн" назвали причину

Белорусские военные начали проведение тактических занятий на базе объектов узла сопротивления Кобринского укрепленного района. Для этого задействовали штатную технику, а именно БМП-2, АГС-17, минометы и БЛА.

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Переброска военной техники Вооруженных сил Республики Беларусь может быть связана с проведением учения возле села Саки Жабинковского района. Об этом сообщили в мониторинговом Telegram-канале "Беларускі Гаюн".

"На "Линии Хренина" проводятся учения", — говорится в сообщении.

В понедельник 5 февраля в Жабинке Брестской области был замечен эшелон с военной техникой. В мониторинговой группе считают, что перемещения могут быть связаны с переброской мотострелковой роты одной из механизированных бригад Западного оперативного командования для проведения учений возле села Саки.

"Беларускі Гаюн" отметил, что во вторник 6 января эту информацию подтвердил канал Западного оперативного командования, где сообщили, что военные из 78-го отдельного механизированного батальона 6-й механизированной бригады начали проведение тактических занятий на базе объектов узла сопротивления Кобринского укрепленного района (официальное название одного из опорных пунктов так называемой "Линии Хренина").

В частности, в ходе военных учений белорусы используют штатную технику, а именно БМП-2, АГС-17, минометы и БЛА.

"Это уже третья группа военных, которая с августа 2023 г. проходила обучение на опорном пункте в Жабинковском районе", — добавили в "Беларускі Гаюн".

Переброска военной техники в Беларуси: что известно

5 февраля неподалеку от белорусско-украинской границы был замечен эшелон с военной техникой армии РБ. Речь идет о переброске по меньшей мере пяти БМП-2, МТ-ЛБ и грузового вагона. Также днем на аэродром "Осовцы" прилетело шесть вертолетов 50-й смешанной авиационной базы — три Ми-8 и три Ми-24.

Напомним, 30 января в Минобороны Беларуси сообщили об установлении блокпостов в районе украинской границы. Кроме этого, на этом направлении привлекли личный состав ССО.