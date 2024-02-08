Белорусская армия подняла авиацию в небо: в "Беларускі Гаюн" рассказали о боеготовности

Белорусская армия провела комплексную проверку с привлечением авиации. Аналогичные действия были зафиксированы в сентябре 2023 года.

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В четверг 8 февраля белорусская армия подняла авиацию в небо. Военно-воздушные силы и войска противовоздушной обороны провели проверку боеспособности. Об этом сообщили в мониторинговом Telegram-канале "Беларускі Гаюн".

"Сегодня ВВС и войска ПВО Беларуси провели проверку боеспособности", — говорится в сообщении.

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Аналитики отметили, что состоялась комплексная проверка с привлечением авиации 50-й смешанной, 61-й истребительной и 116-й штурмовой авиационных баз Военно-воздушных сил Республики Беларусь. Кроме этого, в белорусское небо подняли зенитно-ракетные и радиотехнические войска.

В "Беларускі Гаюн" отметили, что аналогичная проверка была зафиксирована 15 сентября 2023 года. Однако в Министерстве обороны Беларуси не сообщали о проведении проверки 8 февраля.

Напомним, 5 февраля белорусская армия перебросила эшелон с боевой техникой в Брестской области. В частности, в эшелоне было замечено пять БМП-2, МТ-ЛБ и один грузовой вагон. Для дальнейшего движения технику ждал локомотив.

6 февраля стало известно, что Беларусь перебрасывала военную технику из-за проведения учений возле села Саки Жабинковского района. Во время учений белорусы использовали штатную технику, в частности БМП-2, АГС-17, минометы и БЛА.

В тот же день в "Беларускі Гаюн" рассказали, что белорусская армия получит новые реактивные снаряды к РСЗО БМ-21 "Град". Их заявленная дальность стрельбы — 40 километров.