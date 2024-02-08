Беларусь двинула технику в сторону Украины: в ГПСУ сообщили об укреплении границы (карта)

По словам спикера Госпогранслужбы Андрея Демченко, движение техники, скорее всего, связано с проведением очередных учений. Впрочем, Украина готова к развитию любых ситуаций.

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Беларусь перебросила дополнительную технику к своим южным границам, однако вся она движется не к украинской границе, а в сторону города Брест, что на границе с Польшей. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко.

В ГПСУ объясняют перемещение техники тем, что белорусская сторона регулярно проводит учения и тренировки.

Город Брест расположен на границе с Польшей Фото: Google Maps

"Нужно понимать, что на территории Беларуси довольно часто происходят постоянные какие-то учения, тренировки, в том числе с привлечением инструкторов частной военной компании, которая раньше называлась "Вагнер". Небольшое количество этих наемников еще остается на территории Беларуси, они продолжают помогать беларусской армии и другим силовым структурам в обучении их личного состава", — пояснил Демченко.

При этом российские подразделения в Беларуси слишком малы для того, чтобы попытаться атаковать Украину с территории республики.

"Россия на территории Беларуси не имеет сейчас достаточных сил, хотя и остается незначительное количество российских военных на территории страны. Это больше обслуживающий персонал, который обеспечивает обслуживание разной техники, которая еще осталась на территории Беларуси. А те подразделения, которые раньше Россия использовала для обучения и подготовки, привлекая их на территории Беларуси, в свое время она вывела их с территории Беларуси, в рамках ротации новых не завела. Поэтому не стоит сейчас ожидать какого-то нагнетания ситуации", — подчеркнул Демченко.

При этом он подчеркнул, что у Украины есть понимание того, что Беларусь помогает России в войне против Украины, поэтому пограничники готовы к любому развитию ситуации. В частности, по его словам, происходит укрепление по всей протяженности границы с Беларусью.

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Перемещение беларусской техники

5 февраля неподалеку от белорусско-украинской границы был замечен эшелон с военной техникой армии РБ. Речь идет о переброске по меньшей мере пяти БМП-2, МТ-ЛБ и грузового вагона.

В Беларуси замечен эшелон с военной техникой

6 февраля Telegram-канал "Беларускі Гаюн" сообщил о передвижении белорусской военной техники ближе к границе с Украиной, в Брестскую область, хотя официальных данных о проведении военных учений не поступало. В то же время, в окрестностях села Саки в Брестской области уже проходили учения, следовательно, перемещение мотострелковой роты может быть связано именно с этим, отмечал Беларускі Гаюн.