Подгорает каждый день: РФ готовит аэродромы к возможным атакам, – Игнат

По словам спикера командования Воздушных сил, для успешных ударов по вражеским объектам Украина все чаще применяет БПЛА большого радиуса действия.

Россия активно готовит свои военные аэродромы к возможным массированным атакам. В то же время, у оккупантов регулярно происходят инциденты и аварии на их объектах. Это заставляет их принимать меры по обеспечению защиты своих военных объектов. Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в комментарии изданию "24 Канал".

Отмечается, что Украина все чаще наносит удары по аэродромам противника, применяя для этого крылатые ракеты и ударные беспилотные летательные аппараты. В связи с этим, российское министерство обороны провело проверку своих военных аэродромов на устойчивость к возможным массированным ударам.

"Разве у них не подгорает каждый день? Что-то подгорает, поэтому, конечно, они хотят больше защитить свои объекты. Это понятно. Украина все чаще применяет различные средства воздушного нападения. В частности, ударные БПЛА большого радиуса действия", – сказал Игнат.

Российские аэродромы не расположены на границе, а строятся на удаленных территориях. Спикер командования Воздушных сил ВСУ отметил, что украинские вооруженные силы уже неоднократно наносили удары по аэродромам противника. Особое внимание уделяется временно оккупированным территориям, включая Крым.

"Воздушные силы сколько раз уже по разным аэродромам доставали крылатыми ракетами. И, соответственно, другие Силы обороны, которые имеют возможность делать это беспилотниками ударными. И довольно-таки успешно", – подчеркнул Игнат.

Напомним, стало известно, что в результате ракетного удара по аэродрому "Бельбек" во временно оккупированном Крыму в среду, 31 января, поражен командный пункт российских оккупантов.

Во вторник, 13 февраля, во временно оккупированном Крыму на аэродроме "Саки" в селе Новофедоровка произошел пожар. Неподалеку от места пожара находится стоянка военной техники и площадка радиолокационной станции (РЛС).