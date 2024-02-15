"Вопрос времени": ВСУ могли начать выходить из Авдеевки, — The Washington Post

По словам военнослужащего, крупный город на Донбассе является важным со стратегической стороны, ведь он близок к оккупированному Донецку. Это может быть самая крупная победа противника на фронте с прошлого года.

Украина может находиться на грани потери стратегически важного города Авдеевка в Донецкой области, который многие годы находился под прицелом России. Материал с таким заголовком опубликовали The Washington Post.

Ранее коксохимический завод был экономической опорой Украины на востоке Донбасса, однако теперь он разрушен и является последним оплотом в Авдеевке, которую ВС РФ с 2014 года пыталась взять под свой контроль.

Последние несколько месяцев бои за город активизировались и противнику удалось продвинуться вперед. Украинские военные в комментарии журналистам рассказали, что "сдача города — лишь вопрос времени". Кроме того, частичный выход уже мог начаться.

Журналисты заявили, что Авдеевка может стать первым испытанием для Александра Сырского на должности Главнокомандующего ВСУ, ведь принять решение необходимо в короткие сроки. При этом, в материале отмечается, что военные продолжают обвинять его в том, что тот мог слишком долго тянуть с выходом из Бахмута и опасаются, что ситуация может повториться.

Сама Авдеевка имеет стратегическое значение для россиян, ведь находится совсем рядом с оккупированным областным центром — Донецком.

"Все сводится к логистике. Дороги, развязки, все: большая часть логистики завязана на улицах Авдеевки", — рассказывает 41-летний командир пехотного взвода 53-й бригады ВСУ по имени Сергей.

К слову, касаемо коксохимического завода, бойцы признаются, что это выгодная оборонительная база для украинской стороны и он может в будущем стать чем-то схожим на "Азовсталь" в Мариуполе, где оборонялись военные до последнего. В то же время, военнослужащий с позывным "Витамин" говорит:

"Они попытаются обойти его, окружить, и тогда все. Наши силы будут вынуждены отступить. Русские в настоящее время пытаются оказать давление на правый фланг коксохимического завода, и им это удается. Они наседают, не обращая внимания на потери, и наши силы вынуждены отступать под их натиском".

Если российской стороне все же удастся взять под свой контроль Авдеевку, то это будет самая крупная победа с начала летнего контрнаступления ВСУ.

Украинская сторона никак официально не комментировала возможный выход из Авдеевки.

Напомним, 15 февраля сообщалось, что оборона Авдеевки может стать столь же дорогостоящей, как потеря людей в Бахмуте. По словам журналистов, вместо того чтобы отступить из Авдеевки, где солдаты уже ограничивают боеприпасы на фоне нехватки снабжения, усугубляемой неспособностью США договориться о новой помощи, главком Александр Сырский направил туда подкрепление.