"Ситуация абсолютно критичная": судьба Авдеевки решится в ближайшие 48 часов, — Дикий (видео)

Бывший командир батальона "Айдар" Евгений Дикий сказал, что в Авдеевку перебросили 3-ю штурмовую бригаду, которая готовилась к боям в городских условиях, чтобы разблокировать гарнизон украинских войск и отбросить противника назад от трассы.

Судьба Авдеевки в Донецкой области решится в ближайшие 48 часов. Ситуация в города абсолютно критическая. Об этом заявил ветеран АТО, бывший командир батальона "Айдар" Евгений Дикий в эфире телеканала "Еспресо".

По его словам, россияне уже перерезали ту "дорогу жизни", по которой происходит логистика в городе. В Авдеевку перебросили 3-ю штурмовую бригаду, которая готовилась к боям в городских условиях, чтобы разблокировать гарнизон украинских войск и отбросить противника назад от трассы.

По его мнению, если за день или два удастся отодвинуть оккупантов хотя бы на километр от трассы, то есть на те позиции, которые он занимал 2-3 недели назад, украинскому гарнизону придется отойти на подготовленные оборонительные позиции.

"Если за день-два этого не удастся сделать, то я думаю, что подразделениям, которые сейчас зашли как штурмовые, будет поставлена задача организовать коридор для выхода нашего гарнизона", — сказал Дикий.

Он отметил, что в Авдеевке куда больше российской живой силы. ВС РФ перебросили туда последние подразделения спецназовцев, профессионально воюющих в контактных боях в городской застройке.

"То есть нам либо удастся отодвинуть врага от трассы, либо придется отходить. Сейчас еще идет попытка разблокировать город. Из хорошего могу сказать, что точно не будет история как с Бахмутом, когда отступающие части должны были сразу окапываться. Здесь вторая линия оборонная уже накопанная и подготовлена", — сказал Евгений Дикий.

Напомним, военный обозреватель Георгий Тука рассказал Фокусу, что если есть непосредственная угроза тем силам украинской армии, которые сейчас защищают руины Авдеевки, то уместно рассматривать вопрос отхода войск с этого направления. Авдеевка — это не "город-крепость", а потому командиры могут самостоятельно принимать решение о целесообразности удержания ее остатков.