ВСУ все равно достанут до Донецка: что даст россиянам возможный захват Авдеевки, — ISW

По словам аналитиков, захват Авдеевки принесет российским оккупантам лишь тактическую победу. Однако Кремль попытается выставить ее как большое достижение на фронте.

Россия не получит победу оперативного уровня, даже если захватит Авдеевку. Об этом заявили аналитики американского Института изучения войны (ISW).

В отчете от 15 февраля они сообщили, что если ВС РФ захватят Авдеевку, Кремль получит лишь информационную победу.

По словам аналитиков, российские войска проводят наступательные операции по захвату городова еще с начала полномасштабного вторжения в 2022 году. Более того, с начала боевых действий на Донбассе в 2014 году Авдеевка стала опорным пунктом украинской обороны.

"Российские войска начали локальную наступательную операцию по захвату Авдеевки в октябре 2023 года и лишь недавно начали добиваться тактического продвижения", — отметили аналитики.

В ISW заявили, что Авдеевка — это небольшой город, в котором до войны проживало чуть более 30 тысяч жителей.

"Украинские войска уже давно укрепили многие близлежащие населенные пункты, которые российские войска также пытаются захватить, и последующие украинские позиции к западу и северу от Авдеевки, вероятно, укреплены аналогичным образом", — заявили аналитики.

По словам экспертов, ближайшие относительно крупные населенные пункты в этом районе находятся как минимум в 30 км к западу от Авдеевки. ВС РФ продемонстрировали, что не могут провести быстрое наступление механизированными подразделениями. Российские войска потратили значительное количество живой силы и техники на попытки захватить Авдеевку, и, вероятно, им потребуется длительный период консолидации, восстановления и отдыха, прежде чем предпринимать дальнейшие наступательные действия в этом районе.

При этом, как отметили в ISW, потенциальный захват Авдеевки даст Кремлю информационную и тактическую победу на поле боя. Ее можно будет использовать в кампании для выборов президента РФ в 2024 году.

В отчете говорится, что российские ультранационалисты, особенно те, кто связан с так называемой "ДНР", давно утверждают, что захват Авдеевки якобы откинет украинские силы подальше от Донецка и они не смогут его обстреливать. Однако ВСУ, по словам аналитиков, все равно смогут доставать до окрестностей Донецка с закрытых позиций и с дальней дистанции. Захват Авдеевки особо ситуацию не изменит.

"Тем не менее Путин, вероятно, попытается представить потенциальный захват Авдеевки как значительную победу, закрепляющую контроль над оккупированным Донецком", — отметили аналитики.

Напомним, что бригадный генерал Александр Тарнавский рассказал, что происходит в Авдеевке. Он заявил, что ситуация сложная, но контролируемая. Происходит плановое усиление подразделений и осуществляется маневр войсками на угрожающих направлениях.