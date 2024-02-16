ВСУ могут потерять Авдеевку: ВС РФ предпринимают попытки окружить город, — ISW

По данным аналитиков, российские войска могут завершить окружение некоторых украинских подразделений в Авдеевке, если те не отойдут или не проведут успешных контратак.

Российские военные осуществляют тактическую операцию окружения Авдеевки Донецкой области, возможно, с целью создания давления на украинские войска, вынудив их покинуть свои позиции на этом направлении. Воруженные силы Украины сопротивляются атакам противника с неослабевающим упорством. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW) за 15 февраля.

В официальном сообщении ведомства было отмечено, что данные, представленные на карте боевых действий, указывают на наступление российских войск к южной окраине Авдеевского коксохимического завода на северо-западе Авдеевки, а также захват позиции Сил обороны "Зенит" между Авдеевкой и поселком Спартак на окраине временно оккупированного Донецка.

ISW ссылается на недавние геолокационные данные, которые свидетельствуют о том, что российские войска перерезали последнюю дорогу из Авдеевки, которая использовалась для логистических целей. Однако представитель Таврической группы войск Дмитрий Лиховий заявил, что Вооруженные силы Украины на данный момент успешно используют подготовленные вторичные наземные линии связи для снабжения украинских сил в южной и восточной частях города.

"Российские блогеры утверждают, что российские войска продвинулись на запад от города, пытаясь перерезать грунтовые дороги, которые используются для логистических нужд Вооруженных сил из поселков Ласточкино и Северное, хотя ISW пока не видел никаких подтверждений этого продвижения россиян", — говорится в отчете.

Лиховий признал, что украинские войска отступают с некоторых позиций вблизи Авдеевки, однако он подчеркнул, что защитники продолжают активно сопротивляться российским силам, отражая их атаки на отдельные позиции в "серой зоне". Отдельные подразделения бригад были передислоцированы в Авдеевку, где они активно контратакуют позиции российских войск внутри города.

"Российские войска могут завершить окружение некоторых украинских подразделений, если украинские войска не отойдут или не проведут успешных контратак", — говорится в отчете ISW.

Напомним, что в настоящее время продолжаются жестокие бои за Авдеевку Донецкой области. Российские оккупанты предпринимают постоянные попытки атаковать и захватить город.

Напомним, что аналитики подвели итоги боевых столкновений за январь 2024 года. Больше всего боев было зафиксировано 18 января, когда российские оккупанты атаковали Авдеевку.