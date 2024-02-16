"Альянс укрепляется": Украину не позовут в НАТО в этом году, — Госдеп США

По словам представителя Государственного департамента США Даниэла Сайзека, главным приоритетом сейчас остается оказание помощи для защиты Украины от российской агрессии, поэтому вопрос вступления в Североатлантический Альянс будет рассматриваться уже после войны.

В 2024 году не стоит ожидать, что Украине будет предложено вступление в НАТО. Хотя украинцы стремятся стать частью Альянса, главным приоритетом в настоящее время является оказание помощи для обеспечения безопасности страны, а не формальное приглашение в НАТО. Об этом в комментарии "Сусппільному" заявил представитель Государственного департамента США Даниэл Сайзек.

Сайзек отмечает, что НАТО отмечает свое 75-летие в этом году, и в последнее время заметно, что "Альянс укрепляется", в частности, за счет расширения его состава благодаря вступлению Финляндии в апреле 2023 года и будущему вступлению Швеции.

"Это означает, что на самом деле НАТО больше и сильнее 75 лет. Это тоже важный вопрос связи между НАТО и Украиной", — отметил Сайзек.

Представитель Госдепа подчеркнул, что в мире все чаще возникают конфликты, и вызовов становится больше. Однако, несмотря на разногласия между членами НАТО, решение о вступлении Украины остается единодушным.

Сайзек приводит в пример прошлогодний саммит НАТО в Вильнюсе, где все члены Альянса подтвердили, что "Украине принадлежит место в НАТО".

"Члены НАТО знают и понимают, что украинцы хотят стать членом НАТО сразу и как можно быстрее. Честно говоря, это не ожидается на саммите НАТО в этом году… видимо после войны", — сказал госчиновник.

Также представитель Госдепа США выразил надежду на продолжение сотрудничества с Украиной в рамках проведения необходимых реформ.

Напомним, 22 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что главным страхом стран, которые выступают против членства Украины в НАТО, является "эскалация" со стороны Российской Федерации. Глава государства не уточнил, о каких конкретно странах идет речь, однако отметил, что такие действия в отношении Украины — "унизительные".

Ранее представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер заявил, что администрация президента США Джо Байдена не выступает против членства Украины в НАТО.