СМИ сообщили о нежелании США приглашать Украину в НАТО: в Госдепе отреагировали

Американское издание Foreign Policy, ссылаясь на источники, утверждает, что Вашингтон и Берлин не поддерживают приглашение Киева в Альянс в ближайшее время. Представитель Госдепа Мэтью Миллер отметил, что все слышали, как сам президент, а также госсекретарь неоднократно говорили о том, что Украина будет членом НАТО.

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Администрация президента США Джо Байдена не выступает против членства Украины в НАТО. Об этом заявил Мэтью Миллер, представитель Государственного департамента США, на брифинге с журналистами.

Журналист спросил его, не соглашается ли руководство американского государства на присоединение Украины к Альянсу. Чиновник отверг эти утверждения.

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"Эти сообщения не соответствуют действительности", — пояснил представитель Госдепа.

Мэтью Миллер отметил в ответ, что все слышали, как сам президент, а также госсекретарь неоднократно говорили о том, что Украина будет членом НАТО. Он подтвердил этот тезис.

Вступление Украины в НАТО и вероятная позиция Германии и США

Американское издание Foreign Policy, ссылаясь на "десятки нынешних и экс-чиновников", которые знакомы с темой, сообщило 31 января о том, что США и Германия считают, что в ближайшее время надо отложить приглашение Украины в НАТО.

В материале говорится, что Украину поддерживают страны Восточной Европы, которые уже являются участниками альянса. Например, это страны Балтии и Польша. Они видят в членстве нашего государства в НАТО наименее затратный и эффективный способ притупить амбиции России в Восточной Европе.

Однако, как указали в Foreign Policy, западные члены НАТО, в частности в Вашингтоне и Берлине, придерживаются другого мнения. Они якобы считают, что рано начинать процесс принятия Украины в НАТО, пока страна все еще в войне с РФ. Вместо этого внимание следует сосредоточить на дальнейших поставках Украине оружия и боеприпасов.

Напомним, 29 января в Совбезе РФ призвали готовиться к длительной войне с Западом после окончания "горячей фазы" против Украины. Боевые действия против РФ не прекратятся в будущем, поскольку США и НАТО якобы готовы к решительным действиям, заявил Николай Патрушев.