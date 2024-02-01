ЗМІ повідомили про небажання США запрошувати Україну до НАТО: у Держдепі відреагували

Американське видання Foreign Policy, посилаючись на джерела, стверджу, що Вашингтон та Берлін не підтримують запрошення Києва до Альянсу найближчим часом. Речник Держдепу Метью Міллер зазначив, що усі чули, як сам президент, а також держсекретар неодноразово говорили про те, що Україна буде членом НАТО.

Related video

Адміністрація президента США Джо Байдена не виступає проти членства України в НАТО. Про це заявив Метью Міллер, речник Державного департаменту США, на брифінгу з журналістами.

Журналіст запитав його, чи керівництво американської держави не погоджується на приєднання України до Альянсу. Посадовець відкинув ці твердження.

Важливо

Війна стимулює попит: США поставили 2023 року рекорд із продажу зброї, — Держдеп

"Ці повідомлення не відповідають дійсності", – пояснив представник Держдепу.

Метью Міллер зазначив у відповідь, що усі чули, як сам президент, а також держсекретар неодноразово говорили про те, що Україна буде членом НАТО. Він підтвердив цю тезу.

Вступ України в НАТО та ймовірна позиція Німеччини і США

Американське видання Foreign Policy, посилаючись на "десятки теперішніх та експосадовців", які ознайомлені з темою, повідомило 31 січня про те, що США та Німеччина вважають, що найближчим часом треба відкласти запрошення України до НАТО.

У матеріалі ідеться, що Україну підтримують країни Східної Європи, які вже є учасниками альянсу. Наприклад, це країни Балтії та Польща. Вони вбачають у членстві нашої держави в НАТО найменш витратний та найефективніший спосіб притупити амбіції Росії у Східній Європі.

Проте, як вказали у Foreign Policy, західніші члени НАТО, зокрема у Вашингтоні та Берліні, дотримуються іншої думки. Вони нібито вважають, що зарано починати процес прийняття України до НАТО, доки країна все ще у війні з РФ. Натомість увагу слід зосередити на подальшому постачання Україні зброї та боєприпасів.

Нагадаємо, 29 січня у Радбезі РФ закликали готуватися до тривалої війни із Заходом після закінчення "гарячої фази" проти України. Бойові дії проти РФ не припиняться у майбутньому, оскільки США та НАТО нібито готові до рішучих дій, заявив Микола Патрушев.