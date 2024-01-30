Війна стимулює попит: США поставили 2023 року рекорд із продажу зброї, — Держдеп

Продажі американської зброї за кордоном різко зросли торік, досягнувши рекордної суми у 238 млрд доларів. Це на 16% більше, ніж у 2022 році.

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Продажі американської військової техніки іноземним урядам у 2023 році збільшилися на 16% порівняно з 2022 фінансовим роком і зросли до рекордних 238 млрд доларів. Такі показники пов'язані з тим, що країни прагнули поповнити запаси, відправлені в Україну, і підготуватися до великих конфліктів. Про це йдеться у звіті Держдепартаменту США, опублікованому 29 січня.

"Передача озброєнь і оборонна торгівля є важливими інструментами зовнішньої політики США з потенційними довгостроковими наслідками для регіональної та глобальної безпеки", — йдеться в повідомленні.

Експорт американської зброї та послуг, пов'язаних з оборонною сферою, здійснюється двома способами:

прямі комерційні продажі збройових компаній;

продажі через Міноборони США.

У 2023 фінансовому році загальна вартість переданих оборонних товарів і послуг, а також заходів зі співробітництва у сфері безпеки, проведених у межах системи продажів військової продукції за кордоном, становила 80,9 млрд доларів.

Рівень продажів за 2022-2023 фінансові роки в рамках системи іноземних військових продажів

Загальна ж сума прямих контрактів, включно з вартістю обладнання, послуг і технічних даних, дозволених для експорту, досягла 157,5 млрд доларів.

Рівень продажів за 2022-2023 фінансові роки за прямими контрактами

Серед схвалених цього року продажів — високомобільні артилерійські ракетні системи (HIMARS) вартістю 10 млрд доларів для Польщі, вдосконалені ракети середньої дальності класу "повітря-повітря" (AMRAAM) AIM-120C-8 для Німеччини та національні вдосконалені ракетні системи класу "земля-повітря" (NASAMS) для України.

У відділі Пентагону з постачання озброєнь зазначили, що продажі також збільшилися завдяки тому, що країни відвернулися від Росії, яка протягом десятиліть була другим за величиною продавцем зброї після США.

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Адміністрація президента США Джо Байдена стверджує, що американська підтримка України сприяє зростанню національної економіки за рахунок продажу зброї. Проте американські законодавці, схоже, дедалі більше хочуть припинити пряму підтримку Києва, водночас багато республіканців наполягають на тому, щоб допомога була пов'язана з переглядом імміграційної політики США.

Водночас у Держдепі наголосили, що цифри поточного року не дають змоги прогнозувати продажі в майбутньому році, які можуть збільшитися або зменшитися через кілька чинників. На показники можуть вплинути коливання іноземних оборонних бюджетів, проблеми регіональної безпеки та триваючі зміни в юрисдикції з ліцензування оборонної торгівлі, що призводить до змін у технологіях та експортному контролі.

Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Джо Байдена повідомила Конгрес про розморожування масштабної угоди з Туреччиною на постачання 40 нових винищувачів F-16 і модернізацію ще 79 літаків. Поряд із цим бойові літаки отримає і регіональний суперник Анкари — Греція. При цьому грецькі ВПС отримають 40 винищувачів F-35.