ВСУ смогли отбить у оккупантов некоторые позиции под Авдеевкой: подробности

Украинские защитники смогли забросать оккупантов противотанковыми минами и отвоевать позиции до грунтовой дороги.

В районе Авдеевки Донецкой области, где сейчас сложилась чрезвычайно сложная ситуация для Сил обороны, украинские защитники смогли вернуть некоторые позиции. Об этом в своем телеграм-канале "Говорят Снайпер" сообщил младший сержант ВСУ, 24 ОШБр "Айдар" Станислав Бунятов.

"На западе от Авдоса ребята отбили некоторые позиции в леске и густой лесополосе, хорошо забросали пидоров сбросами ТМ (противотанковая мина — ред.). Эти позиции важно держать, потому что это путь к нашей грунтовой дороге", — рассказал он.

Бойцы 3-й штурмовой бригады сообщили, что ВС РФ сбрасывают по 60 авиационных бомб в день на коксохимический завод в Авдеевке и применяют фосфорные снаряды, от которых происходит возгорание цистерн с мазутом. Ядовитый смог распространяется по всей территории завода.

В утренней сводке Генштаба ВСУ 16 февраля сообщили, что на Авдеевском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку.

"Силы обороны за прошедшие сутки отбили 28 атак врага в районах Авдеевки, Ласточкино и еще 5 атак неподалеку Первомайского и Невельского Донецкой области. Согласно принятому решению, происходит плановое усиление подразделений и осуществляется маневр войсками на угрожающих направлениях", — говорится в сообщении.

Напомним, что 15 февраля аналитики Института изучения войны сообщили, что ВС РФ не могут провести успешное оперативное окружение или охват ВСУ в Авдеевке.

Ранее сообщалось, что ВС РФ собрали большую группировку на Южном направлении. Вероятно, враг готовится к наступлению.