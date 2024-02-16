"Собрали большую группировку": ВС РФ готовятся к новому наступлению на юге, — боец ВСУ

По мнению военнослужащего ВСУ, оккупанты будут пытаться отбить утраченные во время украинского контрнаступления позиции.

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Вооруженные силы Российской Федерации собрали большую группировку на Южном направлении. Вероятно, враг готовится к наступлению. Об этом сообщил украинский военный с псевдонимом "Запорожская Соль" в X (Twitter) 15 февраля.

"Теперь уже открыто можно говорить. Оккупанты собрали на Юге большую группировку и очевидно готовятся к наступлению", — написал боец ВСУ.

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По его словам, оккупанты, скорее всего, будут пытаться отбить утраченные во время украинского контрнаступления летом-осенью позиции.

Напомним, 13 февраля высокий представитель Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что Вооруженные силы Российской Федерации могут начать большое наступление через несколько месяцев после выборов президента в России в марте. По его словам, украинцам не удастся остановить врага без западной поддержки.

15 февраля спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий рассказал, что российские военные сосредоточили за последние несколько недель большое количество личного состава на Ореховском направлении в Запорожской области. По его словам, эта группировка по количеству превосходит ту, что сосредоточена на Авдеевском направлении.

14 февраля генерал-майор Вооруженных сил Австралии в отставке и военный стратег Мик Райан сообщил, что президент России может воспользоваться моментом сочетания военной и политической нестабильности в Украине, однако главнокомандующий ВСУ Александр Сирский будет искать российские слабые места, чтобы использовать их в пользу Сил обороны.