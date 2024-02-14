"Сырский будет искать слабые места России": военный стратег прогнозирует новое наступление ВС РФ

Оккупанты неизбежно пойдут в новое наступление, а Украина 2024 год в основном посвятит стратегической обороне с целью восстановления сил, считает генерал-майор Вооруженных сил Австралии в отставке Мик Райан.

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Президент РФ Владимир Путин может воспользоваться моментом военной нестабильности в Украине. В то же время главнокомандующий ВСУ Александр Сырский будет искать российские слабые места, которые можно было бы использовать украинским силам. Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал генерал-майор Вооруженных сил Австралии в отставке и военный стратег Мик Райан.

"Путин действительно может воспользоваться моментом сочетания военной и политической нестабильности в Украине, хотя такую возможность легко переоценить, ведь ваша страна не раз демонстрировала чрезвычайную стойкость и единство. Впрочем, дефицит артиллерийских боеприпасов — это чрезвычайно важная проблема на данный момент. Во-вторых — нехватка людей. Учитывая все факторы, думаю, что почти неизбежно мы увидим большее российское наступление в течение следующих нескольких месяцев", — прогнозирует он.

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Мик Райан добавил, что Россия не так заботится о своих людях, как Украина, поэтому следует ожидать, что россиян и дальше будут бросать в "мясорубку", а это будет означать захват территорий и одновременно вред имиджу правительства Украины перед народом и международным сообществом.

Военный стратег считает, что РФ и дальше сосредоточит свое внимание на захвате Донецкой и Луганской областей и предпочтет контролировать новые позиции и продвинуться к участкам, которые легче защищать.

Военный стратег Мик Райан

"Думаю, что 2024 год будет в основном посвящен стратегической обороне ВСУ с целью восстановления сил. Украинская армия значительно выросла, но также понесла серьезные потери за два года, поэтому нуждается в восстановлении. Мобилизация будет иметь решающее значение для этого. Также необходимо перевооружение, а для этого — огромные поставки боеприпасов, которые, надеюсь, произойдут после одобрения американцами законопроекта, включающего пакет помощи Украине на 60 миллиардов долларов, и который снова находится на рассмотрении в Конгрессе", — говорит Мин Райан.

Он считает, что есть ряд оперативных проблем, которые Силы обороны должны решить, и которые пока не удалось решить ни им, ни россиянам:

интеграция старых и новых технологий;

массовые операции VS рассредоточение сил: современные Вооруженные силы должны уметь действовать как рассредоточено, так и совместно. И при этом свести к минимуму возможность их обнаружения противником;

уменьшение стоимости средств защиты от ракет и беспилотников: необходима разработка разнообразных недорогих систем уничтожения;

правильный баланс между дальнобойными ударами и ближними боями;

приближение к врагу: Украине и Западу стоит разработать концепцию, как прорывать оборону россиян.

"В этом году ВСУ ждет много работы. Но это не означает, что украинские войска должны отказаться от сложных, изящных ударов по противнику, которые значительно "выросли" по уровню за последние два года. Речь о морских беспилотниках, БПЛА дальнего радиуса действия и дальнобойных ракетах. Эти удары достаточно мощные и явно направлены на снижение доходов России от экспорта энергоносителей, что является достаточно разумной стратегией", — говорит Райан.

Относительно стратегии, которую выберет главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, то он уверен, что тот будет искать слабые места у россиян.

"Чрезвычайно важно определить, где слабое место России. И я думаю, это то, что генерал Сырский делал последние несколько лет. Поэтому Сырский будет искать российские слабые места или пробелы, которые можно было бы использовать или проверить, применив украинские силы. Думаю, что он будет пытаться сделать нечто подобное, скорее всего, в начале 2025 года. Но он не хочет боев, подобных тем, что были на юге во время контрнаступления", — отметил эксперт.

Напомним, что 14 февраля спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий заявил, что в Авдеевке Донецкой области продолжаются уличные бои, однако ситуация в городе остается контролируемой.

Ранее сообщалось, что ночью 14 февраля Силы Обороны сожгли колонну техники РФ возле Авдеевки, которая ехала на подкрепление.