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ВС РФ могут перерезать логистический путь к Авдеевке: в ВСУ рассказали, как это повлияет на бои

ВС РФ, оккупанты, российские военные
Фото: РИА Новости | Иллюстративное фото: ВС РФ

В Авдеевке сложные бои идут в городской застройке. Враг обстреливает с помощью артиллерии и наносит артобстрелы, рассказал представитель оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховой.

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Спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий заявил, что в Авдеевке Донецкой области продолжаются уличные бои, однако ситуация в месте остается контролируемой. Об этом он сообщил во время телемарафона 14 февраля.

Он отметил, что не будет комментировать продвижение украинских подразделений и ход боевых действий на поле боя в режиме реального времени. Однако основные направления, где россияне сосредоточили свои штурмовые действия, — Авдеевский и Марьинский в сторону села Новомихайловка, где противник пытается захватить восточные окраины села.

"Ситуация в Авдеевке остается контролируемой. Бои идут в городской застройке. Бои сложные, бои динамичные, линия фронта динамичная", — сказал Дмитрий Лиховий.

Он отметил, что если российские военные перережут основную логистическую артиллерию к Авдеевке, то украинское командование предусмотрело запасные пути снабжения.

Авдеевское направление, карта боевых действий Fullscreen
Авдеевское направление

Потери ВС РФ на Таврическом направлении

По словам Дмитрия Лиховия, во вторник 13 февраля по всей линии фронта в операционной зоне ОСУВ "Таврия" оккупанты нанесли 1051 артобстрел и 73 авиаудара — больше всего с начала года. Однако украинские военные также наносят значительное поражение ВС РФ. За сутки враг потерял 610 человек убитыми и ранеными.

Напомним, 14 февраля аналитики DeepState рассказали, что оккупанты продолжают наступать в Авдеевке. Для этого противник использует живую силу и атакует с помощью КАБов. Главный удар ВС РФ направили на северную часть города.

В тот же день главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что оперативная обстановка на Авдеевском и Купянском направлениях сложная. Оккупанты продолжают наращивать свои силы и имеют численное преимущество в личном составе.