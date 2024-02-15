ВС РФ готовят новое наступление на Запорожском направлении, – командование (карта)

По словам спикера группировки войск "Таврия" Дмитрия Лиховия, оккупанты накопили на Ореховском направлении больше войск, чем на Авдеевском.

Related video

Вооруженные силы Российской Федерации сосредоточили большее количество личного состава на Ореховском направлении в Запорожской области. Об этом сказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий в эфире телемарафона.

По словам Лиховия, группировка ВС РФ на Ореховском направлении, которую оккупанты стянули за последние несколько недель, по количеству превосходит группировку российских войск на Авдеевском направлении.

Важно

Наступление и быстрая оккупация Сум: РФ распространяет фейки о новой атаке на Украину, — МВА

"Очевидно, что московиты туда вышли не на прогулку", — сказал спикер.

Лиховий также отметил, что российские силы, предположительно, будут предпринимать попытки продвинуться в направлении освобожденного Работиного, расположенного южнее города Орехов.

"Похоже, россияне поставили задачу штурмовыми действиями добиться там определенных успехов так же, как они их сейчас хотят получить в Авдеевке", — заявил он.

Ситуация на Запорожском направлении

Напомним, 13 февраля основатель батальона специального назначения "Хорт" Павел "Булат" Патарецкий сказал, что ВС РФ могут снова пойти на Киев. По его мнению, на этот раз ВС РФ будут наступать по другой стратегии.

В свою очередь представитель Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель 13 февраля предположил, что еще одно большое российское наступление может начаться через несколько месяцев после российских "выборов" в марте.