Через "не могу": украинские бойцы продолжают оборону Авдеевки, — 110 ОМБр

По словам военных, российские оккупанты бросают на Авдеевское направление колоссальное количество личного состава, бронетехники и авиации.

По состоянию на пятницу, 16 февраля, украинские бойцы из 110 отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко продолжают оборону Авдеевки Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе бригады в Facebook.

"Авдеевка! Огонь ожесточенных не жжет. 110 бригада держит этот город 2 года полномасштабного вторжения. Устойчиво, мужественно, героически! Без нареканий! Сжав зубы! Через "не могу"!" — написали военные.

Бойцы сообщили, что в настоящее время противник бросает на Авдеевское направление колоссальные силы в количестве личного состава, бронетехники и авиации.

"Против нас – более 12-ти отдельных соединений противника. Бригады, полки, отдельные подразделения специального назначения. Наши ребята, в бесчеловечных условиях, под поминутными артиллерийскими обстрелами, под постоянными авиационными бомбардировками выполняют поставленные задачи", — добавили военные 110 ОМБр.

При этом украинские защитники подчеркнули, что 110 бригада продолжит на своих плечах нести оборону города.

Пост 110 ОМБр

Напомним, что в настоящее время продолжаются жестокие бои за Авдеевку Донецкой области. Российские оккупанты предпринимают постоянные попытки атаковать и захватить город.

Бригадный генерал Александр Тарнавский рассказал, что происходит в Авдеевке. Он заявил, что ситуация сложная, но контролируемая. Происходит плановое усиление подразделений и осуществляется маневр войсками на угрожающих направлениях.