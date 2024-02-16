БДК играют важную роль: чем ВСУ поможет потопление десантных кораблей РФ, — The Economist

По мнению издания, нацеливание на большие десантные корабли преследует четкую стратегическую цель. Они могут перевозить до 500 тонн груза и обеспечивают быструю выгрузку на сушу. Успешные атаки на эти корабли ослабляют потенциальные возможности России.

Несмотря на растущее превосходство России на суше, украинская военно-морская кампания против Черноморского флота приносит впечатляющие результаты. В последние семь месяцев Украина уничтожила уже четыре десантных корабля, включая недавнее потопление "Цезаря Куникова". Об этом пишет британское издание The Economist.

Последний успех — уничтожение десантного корабля "Цезарь Куников" — является уже четвертым за последние семь месяцев. Этот флотский инцидент произошел всего через две недели после потопления другого российского военного корабля — ракетного катера "Ивановец". Украинские военные сообщили, что "Цезарь Куников" был атакован утром 14 февраля у берегов Крыма украинскими морскими беспилотниками Magura V5.

Это уже четвертое судно проекта 775 (класс "Ропуха" по кодификации НАТО), "либо уничтоженное, либо поврежденное" в результате украинских атак за последние семь месяцев. В августе атакован "Оленегорский горняк", в сентябре — "Минск", находившийся на ремонте в Севастополе, а также уничтожена подводная лодка класса "Кило". В декабре на прикрепленном к флоту катере "Новочеркасск" также была совершена успешная атака.

Как отмечает издание, нацеливание на большие десантные корабли преследует четкую стратегическую цель. Они могут перевозить до 500 тонн груза — например, десять основных боевых танков и 340 солдат одновременно. Кроме того, они имеют конструкцию roll-on/roll-off, что позволяет им выгружать грузы гораздо быстрее, чем обычным кораблям.

"Если бы украинцам удалось временно вывести из строя Керченский мост, связывающий материковую часть России с Крымом, "Ропухи" могли бы сыграть решающую роль в снабжении российских войск на фронте. Россия располагает ограниченным количеством "Ропучх", которые она могла бы перебросить с Северного или Балтийского флотов в том маловероятном случае, если бы Турция разрешила им войти в Черное море, но они будут в равной степени уязвимы для украинских атак", — говорится в материале.

Издание подчеркивает, что успех украинской операции основан на использовании морских беспилотников Magura V5. Эти дроны, разработанные государственной украинской компанией "СпецТехноЭкспорт", представляют собой эффективное оружие, способное наносить удары по целям на значительном расстоянии. Их применение демонстрирует высокий уровень мастерства и технического превосходства украинских вооруженных сил в морских операциях.

Потопление "Цезаря Куникова" имеет стратегическое значение, так как десантные корабли этого класса могут перевозить крупные грузы и играть важную роль в снабжении российских войск в Крыму. Успешные атаки на эти корабли ослабляют потенциальные возможности России в регионе и демонстрируют решимость Украины в защите своих интересов.

Одним из самых важных последствий морской операции Украины является открытие коридора для торговых судов, перевозящих зерно и другие товары. Это способствует экономическому развитию страны и укрепляет ее позицию в регионе.

"Выступая на пресс-конференции 14 февраля после известия о Цезаре Куникове, Йенс Столтенберг, генеральный секретарь Нато, сказал: "Еще несколько месяцев назад мало кто верил, что такое возможно. Но сейчас экспорт зерна из Украины осуществляется даже без соглашения с Россией. Это говорит о мастерстве и компетентности украинских вооруженных сил", — резюмирует The Economist.

Напомним, что глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что 5 дронов MAGURA уничтожили БДК "Цезарь Куников" с военным грузом. По словам главы разведки, экипаж корабля составляет 90 человек, о количестве спасенных будет известно позже, поскольку поисково-спасательная операция российских войск продолжается.

Напомним также, что по словам спикера украинской разведки Андрея Юсова, на корабле "Цезарь Куников", возможно, помимо личного состава, перевозили боекомплект. По предварительной информации, никому из экипажа выжить не удалось.