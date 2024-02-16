"Америка проигрывает": в Белом доме раскритиковали Джонсона из-за блокирования денег Украине

По словам спикера администрации президента Эндрю Бейтса, глава Палаты представителей вызывает ухудшение национальной безопасности США своими действиями.

Администрация американского президента высказала критику в адрес спикера Палаты представителей США Майка Джонсона за его решение заблокировать помощь Украине. Об этом сообщает спикер Белого дома Эндрю Бейтс, передает издание The Hill.

Издание ознакомилось со служебной запиской Бейтса, в которой он высказал критику в адрес Джонсона за решение отправить Палату представителей на перерыв, вместо того чтобы прекратить вред, наносимый национальной безопасности.

"Каждый день, когда спикер Джонсон вызывает ухудшение нашей национальной безопасности, Америка проигрывает. И с каждым днем, когда он откладывает чистое голосование, авторитет республиканцев в Конгрессе перед американским народом падает", — отметил Бейтс.

Спикер настоятельно подчеркнул, что американцы "возмущены вредом, который спикер Джонсон наносит национальной безопасности Америки в угоду политическим целям, как это подтвердили избиратели в Нью-Йорке".

Напомним, ранее издание The New York Time сообщило, что спикер палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что не станет выносить законопроект о помощи Украине на голосование, хотя документ принял Сенат.

Ранее сообщалось, что Сенат США поддержал выделение пакета из $60 млрд Украине. Сенаторы из Демократической и, частично, Республиканской партий объединились, чтобы поддержать выделение финансов в поддержку Киева.