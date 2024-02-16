Три страны ЕС заблокировали решение о закупке боеприпасов для Украины, — Politico

По словам журналистов, Франция, Греция и Кипр выступили против использования денег для покупки снарядов, произведенных за пределами ЕС, в качестве чрезвычайной меры для помощи Украине.

Европейский союз может предпринять шаги для уменьшения недостатка боеприпасов в Украине, воспользовавшись средствами блока для совместных закупок боеприпасов на международном рынке. Об этом сообщает издание Politico.

Тем не менее, согласно высказываниям трех дипломатов ЕС, небольшая коалиция европейских стран под руководством Франции препятствует попыткам использовать средства Европейского союза для закупки боеприпасов за его пределами. Это связано с тем, что производителям оружия в Европе необходимы заказы для обеспечения обоснованности расширения производства.

На недавнем заседании Комитета по политике и безопасности большинство стран Европейского союза поддержало идею использования средств ЕС для приобретения боеприпасов, произведенных за его пределами, в качестве чрезвычайной помощи Украине, сообщили дипломаты. Однако Франция, Греция и Кипр высказались против этого предложения.

И это произошло несмотря на заявление высокопоставленного французского чиновника в конце января о том, что Франция согласится на закупки за пределами ЕС, если блок не сможет выполнить свою обязанность по поставке 1 миллиона снарядов на Украину к марту, что и случилось.

Франция также не раскрывает общую сумму своих поставок в Украину, несмотря на давление со стороны Германии.

Напомним, что 11 февраля в ISW сообщили, что из-за задержки западной помощи у ПВО Украины может возникнуть нехватка снарядов для отражения российских воздушных атак. Это позволит ВС РФ агрессивнее бомбить украинские войска или даже прифронтовые города.