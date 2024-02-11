Из-за задержек оружия с запада у ПВО Украины могут закончиться снаряды от ракет РФ, — ISW

Из-за нехватки боеприпасов для ПВО Россия начала использовать больше авиации на Авдеевском направлении, что свидетельствует о том, что ограниченные запасы украинских ракет ПВО могут давать российской авиации больше возможностей для нападения.

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Из-за задержки западной помощи у ПВО Украины может возникнуть нехватка снарядов для отражения российских воздушных атак. Это позволит ВС РФ агрессивнее бомбить украинские войска или даже прифронтовые города. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Так, 9 февраля газета The New York Times сообщила, что американские официальные лица считают, что без западной помощи украинские запасы ПВО иссякнут в марте 2024 года. Украинские официальные лица недавно предупредили, что Украина столкнулась с "критической нехваткой" ракет противовоздушной обороны.

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Российские войска постоянно давят на ПВО Украины с помощью ракет и ударов беспилотников, используя для ударов иранские и северокорейские ракеты, пытаясь заставить украинские силы расходовать ракеты противовоздушной обороны.

"Интенсивность российской ударной кампании в последние недели, вероятно, еще больше сжала "зонтик" противовоздушной обороны Украины и, возможно, заставила Украину переразвернуть противовоздушную оборону, которая ранее была в состоянии наложить ограничения на российскую тактическую авиацию, действовавшую на фронте и в российском тылу", — говорится в заключении аналитиков ISW.

Сообщается, что Россия начала больше применять авиации на Авдеевском направлении, в частности, что свидетельствует о том, что ограниченные запасы украинских ракет ПВО могут давать российской авиации больше возможностей для нападения.

"Критическая нехватка ракет ПВО в Украине может позволить российским силам использовать самолеты, особенно пилотируемые самолеты, которые обычно перевозят более тяжелые полезные грузы, ближе к нынешней линии фронта в Украине и за ее пределами. ВС РФ еще предстоит проводить последовательные широкомасштабные авиационные операции для поддержки российских наземных наступательных операций в Украине, а масштабная интенсивность российской авиации будет представлять значительную угрозу для Украины, — резюмировали в ISW.

Напомним, что ВС РФ начали использовать "умные" дроны с машинным зрением на фронте. Один из таких БпЛА был зафиксирован на Херсонском направлении около трех недель назад.

30 января президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Европа должна быть готова компенсировать сокращение помощи для Украины со стороны США. По его словам, если Вашингтон окончательно перестанет помогать Киеву, тогда это станет проблемой европейского континента.