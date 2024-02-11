Через затримки зброї із заходу у ППО України можуть закінчитися снаряди від ракет РФ, — ISW

Через брак боєприпасів для ППО Росія почала використовувати більше авіації на Авдіївському напрямку, що свідчить про те, що обмежені запаси українських ракет ППО можуть давати російській авіації більше можливостей для нападу.

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Через затримки західної допомоги у ППО України може виникнути брак снарядів для відбиття російських повітряних атак. Це дозволить ЗС РФ агресивніше бомбити українські війська чи навіть прифронтові міста. Про це йдеться у звіті американського Інститутут вивчення війни (ISW).

Так, 9 лютого газета The New York Times повідомила, що американські офіційні особи вважають, що без західної допомоги українські запаси ППО вичерпаються в березні 2024 року. Українські офіційні особи нещодавно попередили, що Україна зіткнулася з "критичною нестачею" ракет протиповітряної оборони.

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Російські війська постійно тиснуть на ППО України за допомогою ракет і ударів безпілотників, використовуючи для ударів іранські та північнокорейські ракети, намагаючись змусити українські сили витрачати ракети протиповітряної оборони.

"Інтенсивність російської ударної кампанії в останні тижні, ймовірно, ще більше стиснула "парасольку" протиповітряної оборони України та, можливо, змусила Україну перерозгорнути протиповітряну оборону, яка раніше була в змозі накласти обмеження на російську тактичну авіацію, що діяла на фронті та в російському тилу", — йдеться у висновку аналітиків ISW.

Повідомляється, що Росія почала більше застосовувати авіації на Авдіївському напрямку, зокрема, що свідчить про те, що обмежені запаси українських ракет ППО можуть давати російській авіації більше можливостей для нападу.

"Критична нестача ракет ППО в Україні може дозволити російським силам використовувати літаки, особливо пілотовані літаки, які зазвичай перевозять більш важкі корисні вантажі, ближче до нинішньої лінії фронту в Україні та за її межами. ЗС РФ ще належить проводити послідовні широкомасштабні авіаційні операції для підтримки російських наземних наступальних операцій в Україні, а масштабна інтенсивність російської авіації представлятиме значну загрозу для України, — резюмували в ISW.

Нагадаємо, що ЗС РФ почали використовувати "розумні" дрони з машинним зором на фронті. Один із таких БпЛА був зафіксований на Херсонському напрямку близько трьох тижнів тому.

30 січня президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Європа має бути готова компенсувати скорочення допомоги для України з боку США. За його словами, якщо Вашингтон остаточно перестане допомагати Києву, тоді це стане проблемою європейського континенту.