Похожее заявление сделал и глава Кремля Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону. По его словам, на "жесты доброй воли" России никто аналогичными жестами не ответил.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что жестов "доброй воли" со стороны России по отношению к Западу больше не будет. Об этом сообщает "РИА Новости".

"Лимит жестов "доброй воли" России в сторону Запада уже давно исчерпан", — заявил Лавров.

Похожее заявление сделал и президент РФ Владимир Путин в интервью консервативному американскому журналисту Такеру Карлсону.

"Мы столько сделали "жестов доброй воли", что, мне кажется, мы исчерпали все лимиты", — говорил Путин об обвиненном в шпионаже журналисте The Wall Street Journal Эване Гершковиче, который удерживается под стражей в РФ. По его словам, на "жесты доброй воли" аналогичными жестами никто не ответил.

В своем интервью он также говорил о том, что Украина якобы прекратила переговоры весной 2022 в Стамбуле после отвода российских войск от Киева, готовясь к длительной войне при поддержке западных союзников.

В новом интервью пропагандисту Павлу Зарубину глава Кремля заявил, что британский премьер-министр Борис Джонсон в 2022 году приехал в Киев после встреч переговорщиков от Украины и РФ в Стамбуле и якобы отговорил президента Украины Владимира Зеленского от подписания договоренностей с Москвой.

Также сообщалось, что Владимир Путин якобы готов пойти на серьезный компромисс в вопросе Украины и значительные уступки.