В РФ считают, что нужно еще 3 млн боеприпасов, чтобы захватить Украину, — СМИ

Спустя два года полномасштабного конфликта РФ ежегодно производит до 2,1 млн снарядов калибра 122 и 152 мм. По данным RUSI, это меньше половины того, что российские чиновники считают необходимым для поддержания выигрышной стратегии в Украине в 2024-25 годах.

15 000 снарядов в день — столько артиллерийских боеприпасов, по мнению представителей Кремля, понадобится, чтобы заставить Украину капитулировать к 2025 году. Об этом пишет Forbes.

Это на 5000 снарядов больше, чем российские войска используют сегодня, и на 9000 больше, чем производит сегодняшняя российская промышленность.

Кремль может восполнить дефицит тремя миллионами старых снарядов, которые находятся на долговременном хранении. Или – за счет дополнительных поставок из Ирана и Северной Кореи, у которых уже были закуплены около двух миллионов.

Однако, по оценкам Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) в следующем году российские войска столкнутся со "значительной нехваткой" своих основных 152-миллиметровых снарядов.

По данным Министерства обороны Эстонии, российские батареи в начале полномасштабного вторжения выстреливали до 60 000 снарядов в день. Таким образом, за несколько месяцев были потрачены миллионы снарядов.

Спустя 18 месяцев, к концу 2023 года, российские войска применяли уже по 10 000 снарядов в день, а ВСУ благодаря миллиону южнокорейских снарядов, которые закупили США, примерно соответствовали темпу.

По оценкам Минобороны Эстонии, до 2022 года российская промышленность могла производить или снимать с военных резервов всего 400 000 снарядов в год. Старые снаряды заканчиваются, и нужно их возмещать за счет производства новых.

Спустя два года РФ уже ежегодно производит до 2,1 млн снарядов калибра 122 и 152 мм.

Но это меньше половины 5,6 млн боеприпасов, которые, по данным RUSI, российские чиновники считают необходимыми для поддержания выигрышной стратегии в Украине в 2024-25 годах.

По словам аналитиков Джека Уотлинга и Ника Рейнольдса, на армейских складах РФ еще может храниться около трех млн старых снарядов, но "большая их часть находится в плохом состоянии",

Сложно сказать, поставят ли нужное количество Иран и КНДР.

Утешением для россиян по этой части служит то, что украинцам еще сложнее находить самое мощное оружие. К тому же, нужно найти способ восполнить остановившуюся помощь США.

Боеприпасы для Украины: завод США в Техасе

Вашингтон был крупнейшим поставщиком артиллерии для Киева. Около двух миллионов снарядов были переданы за первые 18 месяцев войны.

Украинские батареи перешли от 10 000 снарядов в день к двум или около того.

Армия США рассчитывала, что помощь Украине пойдет на оплату расширения главного завода по производству боеприпасов в Техасе, что позволило бы увеличить выпуск боеприпасов до 1,2 млн в год.

Теперь относительно расширение производственных мощностей возникли сомнения. Но даже если завод расширят, из-за остановки помощи республиканцами Киев может все еще оставаться без американских снарядов.

Напомним, что, по оценкам DeepState, в боях в Авдеевке россияне уже не полагаются на какую бы то ни было тактику, выезд из города — лотерея.

Также сообщалось, что спустя год после заключения контракта на поставку GLSDB Украина начала применять эти бомбы малого диаметра.