"С легкостью овладеют": Буданов подтвердил желание получить истребители Mirage 2000

По словам начальника ГУР, украинские летчики одни из самых опытных в мире, потому что никто не сталкивался в бою с российскими истребителями 4 поколения.

Начальник Главного управления разведки генерал-лейтенант Кирилл Буданов в интервью Libération заявил, что Украина желает получить от Франции многофункциональные истребители Mirage 2000.

По словам Буданова, все предоставленное Францией оружие уже показало очень весомый результат на фронте от САУ Caesar до крылатых ракет SCALP-EG.

"Артиллерийские системы "CAESAR" хорошо себя зарекомендовали. То же самое можно сказать и о ракетах Scalp-EG. Эти системы показали превосходные результаты. Нам нужно больше зенитно-ракетных комплексов SAMP/T-Mamba. И мы ожидаем, что Франция предоставит нам самолеты", — заявил руководитель военной разведки Украины.

Также он добавил, что украинские летчики являются одними из самых квалифицированных в мире, потому что имеют реальный боевой опыт. Никто не сталкивался в небе с российскими истребителями 4 поколения, кроме украинских. Поэтому летчики Воздушных сил смогут "с легкостью овладеть техникой" Mirage 2000. РФ имеет 300 самолетов, поэтому Украина нуждается в большем количестве авиации. Поэтому Буданов надеется, что Франция предоставит ВСУ самолеты Mirage.

Стоит добавить, что бомбардировщик Mirage 2000D является носителем крылатых ракет SCALP-EG и крылатых бомб Hammer. Первые сейчас есть в арсенале украинских советских Су-24М, а бомбы Франция недавно анонсировала к поставке в Украину.

Напомним, 12 февраля СМИ писали, что на повестке дня во Франции будет вопрос поставки самолетов Mirage 2000D, когда в страну прибудет Владимир Зеленский.

Впервые СМИ сообщили о заинтересованности Украины истребителями Mirage 2000D в сентябре 2023 года.