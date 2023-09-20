Совместимы со Strom Shadow: Украина может вскоре получить самолеты Mirage 2000, — СМИ

По данным западной прессы, представители Воздушных сил Украины уже отправились во Францию, чтобы согласовать детали будущего соглашения, по которому Киев получит истребители.

Related video

Соглашение о получении Украиной части ударных истребителей Dassault Mirage 2000D от Воздушно-космических сил Франции продвигается вперед. Об этом 19 сентября сообщал французский ресурс Intelligence Online.

По данным журналистов, делегация командиров штабов ВВС Украины отправилась во Францию для окончательного согласования деталей будущего соглашения, по которому Украина получит пока неопределенное количество истребителей Mirage 2000. В частности, Киев интересует специализированный ударный вариант Mirage 2000D.

СМИ отмечают, что в результате договоренностей, достигнутых в прошлом году между президентами Украины и Франции Владимиром Зеленским и Эммануэлем Макроном, Париж уже начал обучение (неофициально) контингента украинских пилотов по системе вооружения Mirage в течение нескольких месяцев на четырех базах: Нанси-Ош, Мон-де-Морсан, Велиз и Роморантен-Лентенэ.

Mirage 2000D — специализация на нанесении высокоточных ударов

Как отмечает французский портал, Mirage 2000D оптимизирован для полетов на малых высотах и атак/поддержки наземных войск и может нести электронные разведывательные капсулы ASTAC, современные ИК/СТВ/лазерные целеуказатели, запускать крылатые ракеты SCALP-EG/Storm Shadow и бомбы с лазерным наведением.

Сообщается, что Франция имеет более 50 таких самолетов, которые проходят среднюю модернизацию, направленную на повышение их возможностей в классах "воздух-воздух" и "воздух-земля", а также на создание дополнительной тактильной системы централизованной атаки и навигации, которая облегчит диалог "человек-машина".

Кроме того, как указывают журналисты, часть французских Mirage 2000D была дооборудована радиостанциями УКВ-FM и системой передачи видеоизображения ROVER, которые вместе с системой передачи данных Link 16 позволяют безопасно обмениваться информацией, собранной капсулами самолета над театром военных действий, с командными центрами или получать информацию от дружественных сил на земле.

Французский истребитель Mirage 2000D Фото: Википедия

Последние возможности должны быть наиболее интересны для украинских ВВС, поскольку они не только смогут расширить число платформ, способных запускать крылатые ракеты Storm Shadow/Scalp EG (пока используемые Су-24), но и благодаря системе Link 16 смогут получать в реальном времени информацию от множества разведывательных ресурсов, развернутых НАТО для помощи Киеву, и будут совместимы с будущими истребителями F-16, которые они получат от таких стран, как Дания или Нидерланды, резюмировали французские журналисты.

Передача истребителей Mirage 2000 Украине — что важно знать

Напомним, в марте 2023 года сообщалось, что Франция не рассматривает план выкупа истребителей Mirage 2000-9 в Объединенных Арабских Эмиратах для дальнейшей передачи Украине. Ранее, 27 марта, СМИ писали, что Украина может получить 40 французских истребителей Mirage 2000-9. Среди потенциальных поставщиков отмечали ОАЭ, Индонезию и Грецию.

Кроме того, 23 марта в Минобороны Франции опровергли сообщения СМИ о старте обучения украинских летчиков на истребителях Mirage.

Днем ранее, 22 марта, французская газета Le Figaro писала, что около 30 украинских летчиков в течение более полутора месяцев проходят ускоренную подготовку на французских многоцелевых истребителях Dassault Mirage 2000. Тогда журналисты писали, что решение обучать украинских летчиков на авиабазах Мон-де-Марсан и Нанси якобы было принято накануне визита президента Украины Владимира Зеленского в Париж 8 февраля.