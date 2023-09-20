Сумісні зі Strom Shadow: Україна може незабаром отримати літаки Mirage 2000, — ЗМІ

За даними західної преси, представники Повітряних сил України вже вирушили до Франції, аби узгодити деталі майбутньої угоди, за якою Київ отримає винищувачі.

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Угода про отримання Україною частини ударних винищувачів Dassault Mirage 2000D від Повітряно-космічних сил Франції просувається вперед. Про це 19 вересня повідомляв французький ресурс Intelligence Online.

За даними журналістів, делегація командирів штабів ВПС України вирушила до Франції для остаточного узгодження деталей майбутньої угоди, за якою Україна отримає поки що невизначену кількість винищувачів Mirage 2000. Зокрема, Київ цікавить спеціалізований ударний варіант Mirage 2000D.

ЗМІ зазначають, що внаслідок домовленостей, досягнутих торік між президентами України та Франції Володимиром Зеленським та Еммануелем Макроном, Париж уже розпочав навчання (неофіційно) контингенту українських пілотів за системою озброєння Mirage упродовж кількох місяців на чотирьох базах: Нансі-Ош, Мон-де-Морсан, Веліз та Роморантен-Лентена.

Mirage 2000D — спеціалізація на завданні високоточних ударів

Як зазначає французький портал, Mirage 2000D оптимізовано для польотів на малих висотах і атак/підтримки наземних військ, і він може нести електронні розвідувальні капсули ASTAC, сучасні ІЧ/ВТВ/лазерні цілевказівники, запускати крилаті ракети SCALP-EG/Storm Shadow і бомби з лазерним наведенням.

Повідомляється, що Франція має понад 50 таких літаків, які проходять середню модернізацію, спрямовану на підвищення їхніх можливостей у класах "повітря-повітря" і "повітря-земля", а також на створення додаткової тактильної системи централізованої атаки та навігації, яка полегшить діалог "людина-машина".

Крім того, як вказують журналісти, частину французьких Mirage 2000D було дообладнано радіостанціями УКХ-FM і системою передавання відеозображення ROVER, які разом із системою передавання даних Link 16 дають змогу безпечно обмінюватися інформацією, зібраною капсулами літака над театром воєнних дій, із командними центрами або отримувати інформацію від дружніх сил на землі.

Французький винищувач Mirage 2000D Фото: Вiкiпедiя

Останні можливості мають бути найцікавішими для українських ВПС, оскільки вони не тільки зможуть розширити кількість платформ, здатних запускати крилаті ракети Storm Shadow/Scalp EG (які наразі використовують Су-24), а й завдяки системі Link 16 зможуть отримувати в реальному часі інформацію від безлічі розвідувальних ресурсів, розгорнутих НАТО для допомоги Києву, і будуть сумісними з майбутніми винищувачами F-16, які вони отримають від таких країн, як Данія або Нідерланди, резюмували французькі журналісти.

Передача винищувачів Mirage 2000 Україні — що важливо знати

Нагадаємо, у березні 2023 року повідомлялося, що Франція не розглядає план викупу винищувачів Mirage 2000-9 в Об'єднаних Арабських Еміратах для подальшої передачі Україні. Раніше, 27 березня, ЗМІ писали, що Україна може отримати 40 французьких винищувачів Mirage 2000-9. Серед потенційних постачальників зазначали ОАЕ, Індонезію та Грецію.

Крім того, 23 березня в Міноборони Франції спростували повідомлення ЗМІ про старт навчання українських льотчиків на винищувачах Mirage.

Днем раніше, 22 березня, французька газета Le Figaro писала, що близько 30 українських льотчиків протягом понад півтора місяця проходять прискорену підготовку на французьких багатоцільових винищувачах Dassault Mirage 2000. Тоді журналісти писали, що рішення навчати українських льотчиків на авіабазах Мон-де-Марсан і Нансі нібито ухвалили напередодні візиту президента України Володимира Зеленського до Парижа 8 лютого.