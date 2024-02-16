Угрозы Запорожью нет: в ВСУ опровергли заявления о масштабном наступлении ВС РФ (видео)

Представитель оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий заявил, что на Запорожском направлении действительно находится большая группировка российских войск, но она расконцентрирована вдоль линии фронта.

Ситуация на Запорожском направлении остается стабильной. Об этом заявил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий в эфире телемарафона. Этим он опроверг информацию, что Вооруженные силы Российской Федерации готовят новое масштабное наступление на этом направлении.

По словам Лиховия, во время утреннего включения в четверг, 15 февраля, на одном из телеканалов он не успел до конца объяснить свое мнение относительно ситуации в Запорожье. Впоследствии ряд СМИ некорректно интерпретировали его слова.

"Там (на Запорожском направлении — ред.) действительно сконцентрирована значительная группировка россиян и в принципе соизмерима с Авдеевским, но нужно учитывать, что Авдеевка — это узкая полоса, городская застройка, это буквально несколько километров и 50 000 или еще больше россиян, которые туда ломятся и фактически лезут туда, как в бутылочное горло", — сказал спикер "Таврии".

Запорожское направление охватывает территории от Донецкой до Днепропетровской области, а российский контингент там "размазан" по линии фронта, подчеркнул Лиховий.

"Если делить эту концентрацию на километры или десятки километров, то это совсем не имеет такой угрозы, как некоторые могли себе представить. Нет никакого "двойного преимущества", нет угрозы Запорожью, как некоторые могли уже интерпретировать. Там ситуация стабильная", — пояснил представитель "Таврии".

Ситуация на Запорожском направлении Фото: deepstatemap.live

Напомним, по данным OSINT-аналитиков, россияне продвинулись на Авдеевском направлении. В Генштабе ВСУ сообщили, что за минувшие сутки 15 февраля там отбили 28 атак оккупантов.

16 февраля командир "Российского добровольческого корпуса" Денис Никитин заявил, что бойцов РДК, которые воюют на стороне Украины, перебросили в Авдеевку.