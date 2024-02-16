РФ отправила на фронт танки Т-80БВМ варианта 2023 года: какие улучшения получила машина

В числе прочего Т-80БВМ получил более соврешенную защиту, включая комплекс "Реликт", а также газотурбинный двигатель мощностью 1250 л.с. и усиленную ходовую часть.

Российская компания "Омсктрансмаш" 13 февраля заявила о поставке очередной партии танков Т-80БВМ образца 2023 года российским подразделениям, дислоцированным в Украине. Предположительно, эти машины предназначены для развертывания на Лиманском направлении в районе Кременского леса, возможно, для поддержки пехотных операций против украинских сил. Об этом сообщает Army Recognition.

Данная модель представляет собой обновленную версию существующего танка Т-80 с изменениями под влиянием продолжающейся войны в Украине. Отмечается, что "Омсктрансмаш" в настоящее время производит 152 единицы Т-80БВМ модели 2023 года, причем 15 единиц уже отправлены на вооружение.

Ранее предприятие производило около 40 танков Т-80 в год, но теперь оружейники намерены нарастить производство до 400 единиц в год. Такой резкий рост производства связан с продолжающейся напряженностью и военными действиями в Украине.

Одновременно "Уралвагонзавод" заявил о планах возобновить производство танков серии Т-80, что было поддержано Министерство обороны РФ.

Модернизация танка

Опираясь на опыт боевых действий в Украине, танк Т-80БВМ модели 2023 получил ряд усовершенствований, направленных на усиление его защитных возможностей. В частности, в верхнюю и заднюю части башни и корпуса интегрирован экран, обеспечивающий повышенную защиту от гранатометов (РПГ) и дроно-камикадзе.

Верхний броневой модуль с проволочным экраном выполнен в виде быстросъемного модуля для облегчения транспортировки, а дополнительная динамическая защита установлена в металлических корпусах.

Кроме того, для снижения заметности танка в комплект поставки включены чехлы "Накидка", в которых используется специализированный синтетический материал для поглощения тепла и радиоволн. Этот камуфляжный комплект значительно снижает вероятность обнаружения танка инфракрасными головками самонаведения и радиолокационными системами, повышая его скрытность. Также установлена динамическая броня "Реликт".

Также новейшие Т-80БВМ получили систему электронных помех "Волнорез", оснащенную двумя антеннами и способную эффективно подавлять беспилотники в радиусе от 600 до 1 000 метров.

Огневая мощь танка повышена за счет интеграции тепловизионного прицела 1ПН96МТ. Как утверждается, он обладает лучшими возможностями по захвату целей по сравнению с предшественниками.

В плане ходовых качеств Т-80БВМ подвергся значительным усовершенствованиям, включая газотурбинный двигатель мощностью 1250 л.с., усиленную ходовую часть и модернизированную торсионную балку, что повысило его проходимость. Интеграция автоматической системы натяжения гусениц снижает необходимость в ручной регулировке, повышая общую боевую готовность танка.

Напомним, военное командование РФ наполняет передовую танками Т-80, Т-72, Т-62 и даже Т-55 конца 1950-х годов, которые были на хранении. Часть из них подвергается модернизации, остальные идут в бой без каких-либо улучшений.