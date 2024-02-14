РФ наполняет передовую советскими танками: какую угрозу несет устаревшая техника (фото)

Российские танки эпохи Холодной войны могут выполнять на передовой функцию поддержки, которую обычно выполняют боевые машины пехоты.

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По мере того как полномасштабное вторжение РФ в Украину приближается к трехлетней отметке оккупанты наполняют свои передовые позиции устаревшими танками времен Холодной войны. В частности, речь идет о запасах танков Т-80, Т-72, Т-62 и даже Т-55 конца 1950-х годов. О том какую опасность они представляют для Сил обороны рассказали 13 февраля обозреватели Army Recognition.

Потерпев неудачу в попытках захватить Киев в начале 2022 года и столкнувшись с трудностями в наращивании производства танков, российская армия обратилась к своим старым запасам. Обозреватели отметили, что несмотря на первоначальный скептицизм, российские войска отремонтировали и развернули эти устаревшие танки на линии фронта в Украине, продемонстрировав свою адаптивность и находчивость в условиях материально-технических ограничений.

Изначально оккупанты переоборудовали танки в импровизированные артиллерийские платформы для ведения огня из закрытых позиций. Однако по мере того, как боевые действия продолжались и потери танков у ВС РФ превысили 2600 единиц, россияне начали вводить эти устаревшие танки непосредственно в бой.

Танки Т-55 направляются в Украину

Возраст не помеха

Обозреватели пишут, что несмотря на свой возраст и ограничения по толщине брони и огневой мощи, эти танки представляют значительную угрозу для украинских войск. Это обусловлено ослаблением артиллерийской поддержки ВСУ из-за дефицита боеприпасов. Поэтому силы противника смогли использовать эти машины для поддержки, которую обычно выполняют боевые машины пехоты.

Модернизированные танки Т-62 ВС РФ на украинском фронте Фото: Соцсети

Также эксперты обратили внимание, что часть устаревших танков прошла кое-какую модернизацию — на технику поставили динамическую защиту, оснастили новыми радиостанциями и металлическими экранами от ударов БПЛА. Но часть техники идет в бой без каких-либо улучшений по сравнению с первоначальной конфигурацией.

"Присутствие этих танков на поле боя подчеркивает проблемы, с которыми сталкиваются украинские войска, и постоянные усилия по адаптации к меняющимся тактике и технологиям", — подытожили эксперты.

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Напомним, аналитики ISW утверждают, что российский ВПК не так продуктивен, как представляли себе власти РФ. Учитывая комплекс проблем, с которым сталкивается военная промышленность России, в будущем танки Т-54/55 и Т-62 могут стать основными боевыми танками РФ.