Устаревшие Т-54/55 и Т-62 станут основными боевыми танками ВС РФ, — ISW

Вопреки официальным заявлениями Кремля, российская военная промышленность переживает сложности. Опасаясь вторичных санкций, китайские компании с меньшей готовностью соглашаются на поставки в РФ. Но значительный объем комплектующих россияне закупили на Западе еще до полномасштабного вторжения.

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Российская оборонно-промышленная база не так продуктивна, как ее представляют российские власти, вместе с тем она позволяет поддерживать военные усилия России. Об этом пишет "Институт изучения войны" в сводке от 11 февраля со ссылкой на украинских обозревателей.

По словам Константина Машовца, данные Совета безопасности РФ указывают на то, что пиковая нагрузка на российскую военную промышленность пришлась на сентябрь 2023 года. Среднемесячный объем производства был на 38,9% выше по сравнению с 2022 годом. В последующие месяцы этот показатель снижался. По словам Машовца, российский ВПК пытается возместить недостаток средне- и высококвалифицированной рабочей силы и нужных комплектующих. Китайские компании теперь с меньшей готовностью соглашаются на поставки в РФ, но значительный объем закупили на Западе до полномасштабного вторжения.

Украинский военный аналитик Александр Коваленко заявил, что заявленные Россией объемы производства танков в последние годы в основном отражают восстановленные, модернизированные танки и снятые с хранения, а не новое производство. Коваленко заявил, что "Уралвагонзавод", основной производитель танков в РФ, В идеальных условиях может производить примерно 60-70 танков Т-90 в год и 3-6 новых танков Т-90 в месяц.

"Уралвагонзавод", "Омсктрансмаш" и Бронетанковый ремонтный завод №103 в Чите в первую очередь ориентированы на восстановление, ремонт и модернизацию танков, а "Уралвагонзавод" — единственный производитель новых танков.

По оценкам Коваленко, РФ модернизирует только танки Т-54/55 и Т-62, в будущем они могут стать основными боевыми танками РФ. Российские заводы очень редко модернизируют танки Т-72 и Т-80. Под словами зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева о том, что в 2023 году российские войска получили 1600 танков, в первую очередь подразумевались восстановленные и модернизированные, но отнюдь не новые танки, объяснил Коваленко.

Но у РФ достаточно бронетехники

Ограниченные производственные мощности РФ — еще не гарантия, что РФ будет сложно выпустить достаточно техники для поддержки военных усилий в долгосрочной перспективе. Модернизированные и снятые с хранения танки по-прежнему дают российским войскам преимущество на поле боя в количественном отношении.

По словам аналитика, у некоторых новых танков РФ, таких как Т-14 "Армада", есть недостатки, а старые, такие как Т-72, более надежны.

РФ пытается адаптироваться к ограничениям, в ближайшем будущем у российского ВПК могут быть сложности из-за вторичных санкций, но партнерство с Китаем и Северной Кореей может возместить недостатки в средне- и долгосрочной перспективе.

Напомним, что на спасение Авдеевки могли направить одну из лучших бригад ВСУ. 3-я штурмовая — единственная из сухопутных бригад ВСУ, о которой точно известно, что на минувшей неделе она находилась на востоке Украины.

Также сообщалось, что командир "Волков Да Винчи" назвал необходимое количество мобилизованных для ВСУ.