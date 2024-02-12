Застарілі Т-54/55 і Т-62 стануть основними бойовими танками ЗС РФ, — ISW

Всупереч офіційним заявам Кремля, російська військова промисловість переживає складнощі. Побоюючись вторинних санкцій, китайські компанії з меншою готовністю погоджуються на постачання у РФ. Але значний обсяг компонентів росіяни закупили на Заході ще до повномасштабного вторгнення.

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Російська оборонно-промислова база не така продуктивна, як її представляє російська влада, водночас вона дає змогу підтримувати військові зусилля Росії. Про це пише "Інститут вивчення війни" у зведенні від 11 лютого з посиланням на українських оглядачів.

За словами Костянтина Машовця, дані Ради безпеки РФ вказують на те, що пікове навантаження на російську військову промисловість припало на вересень 2023 року. Середньомісячний обсяг виробництва був на 38,9% вищим порівняно з 2022 роком. У наступні місяці цей показник знижувався. За словами Машовця, російський ВПК намагається відшкодувати нестачу середньо- і висококваліфікованої робочої сили й потрібних компонентів. Китайські компанії тепер із меншою готовністю погоджуються на постачання у РФ, але значний обсяг закупили на Заході до повномасштабного вторгнення.

Український військовий аналітик Олександр Коваленко заявив, що заявлені Росією обсяги виробництва танків останніми роками здебільшого відображають відновлені, модернізовані танки й зняті зі зберігання, а не нове виробництво. Коваленко заявив, що "Уралвагонзавод", основний виробник танків у РФ, в ідеальних умовах може виробляти приблизно 60-70 танків Т-90 на рік і 3-6 нових танків Т-90 на місяць.

"Уралвагонзавод", "Омсктрансмаш" і Бронетанковий ремонтний завод №103 у Читі насамперед орієнтовані на відновлення, ремонт і модернізацію танків, а "Уралвагонзавод" — єдиний виробник нових танків.

За оцінками Коваленка, РФ модернізує тільки танки Т-54/55 і Т-62, у майбутньому вони можуть стати основними бойовими танками РФ. Російські заводи дуже рідко модернізують танки Т-72 і Т-80. Під словами заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва про те, що у 2023 році російські війська отримали 1600 танків, насамперед малися на увазі відновлені та модернізовані, але аж ніяк не нові танки, пояснив Коваленко.

Але у РФ достатньо бронетехніки

Обмежені виробничі потужності РФ — ще не гарантія, що РФ буде складно випустити достатньо техніки для підтримки військових зусиль у довгостроковій перспективі. Модернізовані та зняті зі зберігання танки, як і раніше, дають російським військам перевагу на полі бою кількісно.

За словами аналітика, у деяких нових танків РФ, як-от Т-14 "Армада", є недоліки, а старі (Т-72) — надійніші.

РФ намагається адаптуватися до обмежень, у найближчому майбутньому у російського ВПК можуть бути складнощі через вторинні санкції, але партнерство з Китаєм і Північною Кореєю може компенсувати недоліки в середньо- і довгостроковій перспективі.

Нагадаємо, що на порятунок Авдіївки могли направити одну з найкращих бригад ЗСУ. 3-тя штурмова — єдина із сухопутних бригад ЗСУ, про яку точно відомо, що минулого тижня вона перебувала на сході України.

Також повідомлялося, що командир "Вовків Да Вінчі" назвав необхідну кількість мобілізованих для ЗСУ.