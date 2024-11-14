Новий танк КНДР M2024 побудований на основі M1A2 Abrams і російського T-14 "Армата" (фото)

У нового основного північнокорейського танка поки що немає офіційної назви. Першу версію — M2020 — було вперше представлено в жовтні 2020 року під час параду до 75-ї річниці Трудової партії Кореї.

14 березня 2024 року Північна Корея представила основний бойовий танк M2024, пізніше офіційно названий Cheonma-2. Йдеться про оновлену версію більш ранньої моделі M2020. Про це пише портал Defense Post.

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Основний бойовий танк M2024 містить кілька функцій, спрямованих на підвищення його експлуатаційних можливостей.

У нового основного північнокорейського танка немає офіційної назви. Першу версію — M2020 — було вперше представлено в жовтні 2020 року під час військового параду, присвяченого 75-й річниці Трудової партії Кореї. Останніми роками спостерігалося прискорене виробництво нового північнокорейського танка. Танковий завод у місті Кусон зазнав значних змін, були збільшені розміри вдвічі — завдяки новому виробничого цеху і додаткових виробничих структур з жовтня 2022 року по червень 2023 року.

Новий основний бойовий танк Північної Кореї

Вежа M2024 дуже схожа на американську M1A2 Abrams, танк оснащений 21 блоком реактивної броні. Є шість гранатометів, зазначає Army Recognition, призначених для створення димової завіси, що потенційно приховує танк від противника. Башта також містить у собі два прямокутні ящики, які нагадують компоненти системи активного захисту (APS). Зазвичай їх використовують для перехоплення вхідних снарядів до того, як вони досягнуть машини.

Порівняння з Bradley

Права сторона вежі оснащена пусковою установкою для двох протитанкових керованих ракет (ПТКР), здатною повертатися, як пускова установка для TOW на американському Bradley. Це вказує на можливість уражати різні типи цілей за допомогою того, що вважається ракетами Bulsae-3 — копією протитанкової ракети російського виробництва "Корнет".

На опублікованому фото також можна бачити панорамний приціл командира на правому боці даху башти й приціл навідника. Вежа доповнена двома люками.

За словами оглядача sugar_wsbn, круглий елемент, спостережуваний на лівому боці башти танка M-2020, може слугувати люком для ручного викиду гільз.

Новий основний бойовий танк Північної Кореї

M-2024 може містити в собі сучасні системи управління вогнем і зв'язку. Згідно з наявною інформацією, вежа може бути виготовлена зі зварної конструкції.

Танк M2024

Основне озброєння дуже схоже на радянську 125-мм гармату і може бути похідною від радянської гладкоствольної гармати 2А46 з бронебійними снарядами APFSDS, осколково-фугасними протитанковими та осколково-фугасними снарядами.

Кожна сторона корпусу візуально схожа з російським танком Т-14 "Армата". Передня частина корпусу включає два перископи під гарматою, що покращує поле зору екіпажу. У задній частині корпусу є дві великі решітки для відведення тепла двигуна, а на лівій стороні корпусу є модифікація вихлопної системи машини.

Верхня частина підвіски закрита броньовими листами, а нижня захищена полімерними або гумовими частинами. Захист M2024 також містить броню з дротяних сіток на задній частині башти та з боків, як у деяких новітніх російських танків.

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