Новый танк КНДР M2024 построен на основе M1A2 Abrams и российского T-14 "Армата" (фото)

У нового основного северокорейского танка пока что нет официального названия. Первая версия — M2020 — была впервые представлена ​​в октябре 2020 года во время парада к 75-й годовщине Трудовой партии Кореи.

14 марта 2024 года Северная Корея представила основной боевой танк M2024, позже официально названный Cheonma-2. Речь об обновленной версии более ранней модели M2020. Об этом пишет портал Defense Post.

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Основной боевой танк M2024 включает в себя несколько функций, направленных на повышение его эксплуатационных возможностей.

У нового основного северокорейского танка нет официального названия. Первая версия — M2020 — была впервые представлена ​​в октябре 2020 года во время военного парада, посвященного 75-й годовщине Трудовой партии Кореи. В последние годы наблюдалось ускоренное производство нового северокорейского танка. Танковый завод в городе Кусон претерпел значительные изменения, были увеличены размеры вдвое — за счет нового производственного цеха и дополнительных производственных структур с октября 2022 года по июнь 2023 года.

Новй основной боевой танк Северной Кореи

Башня M2024 очень похожа на американскую M1A2 Abrams, танк оснащен 21 блоком реактивной брони. Есть шесть гранатометов, отмечает Army Recognition, предназначенных для создания дымовой завесы, потенциально скрывающей танк от противника. Башня также включает в себя два прямоугольных ящика, которые напоминают компоненты системы активной защиты (APS). Обычно их используют для перехвата входящих снарядов до того, как они достигнут машины.

Сравнение с Bradley

Правая сторона башни оснащена пусковой установкой для двух противотанковых управляемых ракет (ПТУР), способной поворачиваться, как пусковая установка для TOW на американском Bradley. Это указывает на возможность поражать различные типы целей с помощью того, что считается ракетами Bulsae-3 — копией противотанковой ракеты российского производства "Корнет".

На опубликованном фото также можно видеть панорамный прицел командира на правой стороне крыши башни и прицел наводчика. Башня дополнена двумя люками.

По словам обозревателя sugar_wsbn, круглый элемент, наблюдаемый на левой стороне башни танка M-2020, может служить люком для ручного выброса гильз.

Новй основной боевой танк Северной Кореи

M-2024 может включать в себя современные системы управления огнем и связи. Согласно имеющейся информации, башня может быть изготовлена ​​из сварной конструкции.

Танк M2024

Основное вооружение очень похоже на советское 125-мм орудие и может быть производной от советской гладкоствольной пушки 2А46 с бронебойными снарядами APFSDS, осколочно-фугасными противотанковыми и осколочно-фугасными снарядами.

Каждая сторона корпуса визуально схожа с российским танком Т-14 "Армата". Передняя часть корпуса включает два перископа под пушкой, что улучшает поле зрения экипажа. В задней части корпуса есть две большие решетки для отвода тепла двигателя, а на левой стороне корпуса есть модификация выхлопной системы машины.

Верхняя часть подвески закрыта броневыми листами, а нижняя защищена полимерными или резиновыми частями. Защита M2024 также включает в себя броню из проволочных сеток на задней части башни и по бокам, как у некоторых новейших российских танков.

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