Под Покровском выпал снег: ВС РФ оккупировали два села и потеряли танк, — бойцы (карты)

В Донецкую область пришла зима, ухудшив условия на фронте. Офицер "Алекс" сообщил о продвижении врага на Покровском направлении.

В Донецкой области выпал снег. На фоне ухудшения погоды на Покровском направлении продолжаются тяжелые бои. Об этом 14 ноября заявил лейтенант ВСУ "Алекс".

По его словам, ВС РФ удалось оккупировать села Григорьевка и Петровка, расположенные вдоль трассы за Селидово.

Также офицер сообщил, что идут бои в селе Юрьевка. В селе Новоалексеевка усилиями ВСУ российские оккупанты потеряли танк.

Упомянутые населенные пункты на карте боевых действий Фото: Deep State

Боец Сил обороны "Мучной" информировал, что в линии от села Лысовка до западной части города Новогродовка тихо. Защитники добивают остатки вражеских сил в посадках, с обеих сторон работает артиллерия, продвижений ВС РФ нет.

"Сейчас враг акцентирует внимание больше на юг от Селидово. Также добавляются с нашей стороны резервы в южной части фронта, поэтому можем усилить давление", — отметил военный.

Упомянутые населенные пункты на карте боевых действий Фото: Deep State

По его словам, защитники продолжают сдерживать оккупантов к западу от Селидово. Ситуацию в Григорьевке и Петровке "Мучной" описал как "тяжелую", спрогнозировав сильное давление врага на северо-запад вдоль трассы до Покровска.

Что говорит командование?

В утренней сводке Генерального штаба ВСУ говорится, что на Покровском направлении зафиксировали 40 вражеских атак. Силы обороны отбивались в районах Сухой Балки, Луча, Лысовки, Крутого Яра, Григорьевки, Даченского, Миролюбовки, Петровки, Новоалексеевки, Пустынки.

Напомним, аналитики DeepState сообщили о захвате села Ильинка в Донецкой области и прорыв ВС РФ в Купянск в Харьковской области.

В Купянской МВА заявили об уничтожении десанта, который пытался прорваться в Купянск. В то же время в СтратКоме ВСУ заявили, информация об оккупации Ильинки — ложная.