Продемонстрировали "крутую работу": ВСУ одним Leopard встретили целую колонну техники РФ (видео)

Совместно с артиллерией бригадный экипаж украинского танка остановил бронированную колонну. Десант поспешно выгрузился в лесополосу, не достигнув приоритетных целей, рассказывают бойцы.

В районе села Дальнее в Донецкой области один танк Leopard 2А4 ВСУ вступил в бой с колонной техники РФ. В этом поединке победили украинские защитники, перемолотив вражескую технику и остановив штурм. Помогли танкистам артиллеристы. О бое рассказали бойцы 33 ОМБр.

"Один на целую колонну. Совместно с артиллерией бригадный экипаж танка Леопард остановил бронированную колонну россиян. Десант поспешно выгрузился в лесополосу, не достигнув приоритетных целей. Недобитков добили сбросы от операторов БпЛА", — говорится в сообщении.

Отмечается, что у бойцов бригады добавился еще один день успешной обороны, а у оккупантов "отминусовались" 47 солдат, 2 танка, 1 БТР, 3 БМП и 1 мотоцикл.

Работу бойцов 33-й бригады в этом бою отметили аналитики DeepState.

"Можно очень много говорить о разновидности техники, но отважность и мужество украинских бойцов не заменит никто, а хорошее оружие в опытных и умелых руках превращается в невероятную силу. Танкисты 33-й ОМБр не впервые демонстрируют такую крутую работу, которая является примером украинского войска для всего мира", — сообщили в сообществе DeepState.

Они добавили, что штурм происходил в районе населенного пункта Дальнее. За этим селом проходит дорога, которая открывает дополнительный путь на южные окраины Курахово, а также на Успеновку, которая является важной в плане логистики к ряду населенных пунктов, которые находятся в кармане — Екатериновка, Елизаветовка, Ильинка и тому подобное.

Напомним, что 13 ноября сообщалось, что на Покровском направлении в Донецкой области у россиян есть успехи. Они продвинулись вдоль железной дороги в сторону Желтого и полностью захватили Юрьевку.