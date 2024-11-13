Продемонстрували "крутяцьку роботу": ЗСУ одним Leopard зустріли цілу колону техніки РФ (відео)

Спільно з артилерією бригадний екіпаж українського танка зупинив броньовану колону. Десант поспіхом вивантажився у лісосмугу, не досягши пріоритетних цілей, розповідають бійці.

В районі села Дальнє на Донеччині один танк Leopard 2А4 ЗСУ вступив в бій з колоною техніки РФ. У цьому двобої перемогли українські захисники, перемолотивши ворожу техніку і зупинивши штурм. Допомогли танкістам артилеристи. Про бій розповіли бійці 33 ОМБр.

"Один на цілу колону. Спільно з артилерією бригадний екіпаж танку Леопард зупинив броньовану колону росіян. Десант поспіхом вивантажився у лісосмугу, не досягши пріоритетних цілей. Недобитків добили скиди від операторів БпЛА", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у бійців бригади додався ще один день успішної оборони, а в окупантів "відмінусувалися" 47 солдатів, 2 танки, 1 БТР, 3 БМП і 1 мотоцикл.

Роботу бійців 33-ї бригади у цьому бої зазначили аналітики DeepState.

"Можна дуже багато говорити про різновид техніки, але відважність і мужність українських бійців не замінить ніхто, а хороша зброя в досвідчених та вмілих руках перетворюється на неймовірну силу. Танкісти 33-ї ОМБр не вперше демонструють таку крутяцьку роботу, яка є прикладом українського війська для всього світу", — повідомили у спільноті DeepState.

Вони додали, що штурм відбувався в районі населеного пункту Дальнє. За цим селом проходить дорога, яка відкриває додатковий шлях на південні околиці Курахового, а також на Успенівку, яка є важливою в плані логістики до ряду населених пунктів, які знаходяться в кишені — Катеринівка, Єлизаветівка, Іллінка тощо.

Нагадаємо, що 13 листопада повідомлялося, що на Покровському напрямку на Донеччині у росіян є успіхи. Вони просунулися вздовж залізниці в бік Жовтого і повністю захопили Юр'ївку.