Під Покровськом випав сніг: ЗС РФ окупували два села і втратили танк, — бійці (карти)

У Донецьку область завітала зима, погіршивши умови на фронті. Офіцер "Алекс" повідомив про просування ворога на Покровському напрямку.

На Донеччині випав сніг. На тлі погіршення погоди на Покровському напрямку тривають важкі бої. Про це 14 листопада заявив лейтенант ЗСУ "Алекс".

З його слів, ЗС РФ вдалося окупувати села Григорівка та Петрівка, розташовані вздовж траси за Селидове.

Також офіцер повідомив, що точаться бої у селі Юр’ївка. У селі Новоолексіївка зусиллями ЗСУ російські окупанти втратили танк.

Згадані населені пункти на мапі бойових дій Фото: Deep State

Боєць Сил оборони "Мучной" інформував, що у лінії від села Лисівка до західної частини міста Новогродівка тихо. Захисники добивають залишки ворожих сил у посадках, з обох боків працює артилерія, просувань ЗС РФ не мають.

"Зараз ворог акцентує увагу більше на південь від Селидового. Також додаються з нашого боку резерви у південній частині фронту, тому можемо посилити тиск", — зауважив військовий.

Згадані населені пункти на мапі бойових дій Фото: Deep State

З його слів, оборонці продовжують стримувати окупантів на захід від Селидового. Ситуацію у Григорівці й Петрівці "Мучной" описав як "важку", спрогнозувавши сильний тиск ворога на північний захід вздовж траси до Покровська.

Що каже командування?

У ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ йдеться, що на Покровського напрямку зафіксували 40 ворожих атак. Сили оборони відбивались в районах Сухої Балки, Променя, Лисівки, Крутого Яру, Григорівки, Даченського, Миролюбівки, Петрівки, Новоолексіївки, Пустинки.

Нагадаємо, аналітики DeepState повідомили про захоплення села Іллінка у Донецькій області та прорив ЗС РФ у Куп’янськ на Харківщині.

У Куп’янській МВА заявили про знищення десанту, який намагався прорватись у Куп’янськ. Водночас у СтратКомі ЗСУ заявили, інформація про окупацію Іллінки — неправдива.