Потрібно оборонятися: командир "Вовків Да Вінчі" сказав, скільки людей треба мобілізувати

На думку офіцера ЗСУ Сергія Філімонова, для України найкраще вести активну оборону, збільшувати озброєння і готувати якомога більше особового складу, оскільки ініціатива поки що на боці російської армії.

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Для ефективної протидії Росії необхідно закликати і підготувати щонайменше 250 тисяч захисників, а також знищувати щонайменше 10 тисяч російських окупантів щомісяця. Таку думку висловив командир батальйону "Вовки Да Вінчі" Сергій Філімонов в інтерв'ю ТСН, опублікованому 11 січня.

За словами офіцера, Україна наразі не має у своєму розпорядженні такої зброї, яка могла б змінити хід війни.

"Нам потрібна зброя, яка збалансує з російською. Тому що спочатку у нас була перевага у використанні дронів внаслідок їхньої технологічності та тактики застосування. Зараз цю перевагу втрачено. Проблема полягає в тому, що Росія виробляє на місяць 100 ракет і 300 дронів типу "шахед", і нам потрібна така зброя, якщо ми хочемо вигравати. Якщо наші партнери бажають, щоб ми перемагали, вони повинні забезпечити нас ракетами великої дальності і дати можливість завдавати ударів по території ворога, по їхніх військових об'єктах і логістичних маршрутах", — підкреслив Філімонов.

Офіцер зазначив, що нині триває війна, в якій більше залучений людський ресурс, і використовуються сучасні технології.

"Є підрозділи, які дуже активно бережуть свій особовий склад. Є підрозділи, які втратили багато людей. Але, на щастя, на даний момент ми можемо робити так, щоб співвідношення на кожній ділянці фронту становило три до одного, десять до одного. Тобто, десять загиблих росіян за одного нашого бійця. Ця війна стає дедалі більш технологічною. Обидві сторони активно використовують безпілотні літальні апарати. Але в Росії велика кількість артилерії, багато "м'яса", багато ув'язнених, які не закінчуються", — наголосив командир батальйону.

Філімонов вважає, що зараз дуже важливий етап війни для української армії і всієї української нації: "Ми повинні зробити все можливе, щоб зміцнити армію, навчити людей. Захистити те, що в нас є, 82% території, і далі послабити ворога".

Активна оборона

На його думку, для України найкраще вести активну оборону, збільшувати озброєння і готувати якомога більше особового складу, оскільки ініціатива поки що на боці російської армії.

"Ми провели контрнаступ, зараз наша черга оборонятися. Важливо, щоб ми були готові до наступу ворога. Ситуація дійсно дуже важка, зрозуміло, що цього року нам не потрібно проводити активні наступальні операції. Ми маємо організувати і вести оборону, збільшувати озброєння, готувати особовий склад — мобілізувати людей. Нам потрібно мобілізувати не менше 250 тисяч, тому що без цього ми просто не зможемо вести війну", — підсумував Філімонов.

На його думку, українці мають бути готові до того, що війна до повної перемоги над ворогом може тривати довго, а президент Росії Володимир Путін розраховує на виснаження України та її партнерів.

"Вони дійсно готують людей до війни на виснаження. Для них тривала війна на 100% вигідніша. Вони дуже зацікавлені в тому, щоб досягти умовного миру або перемир'я з нами", — підсумував офіцер ЗСУ.

Нагадаємо, перед відставкою колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що особовий склад українського війська вже скоротився через зростання втрат і що масштаби мобілізації в ЗСУ мають приблизно відповідати чисельності російських військ — 400 000, яких планують мобілізувати.

Також повідомлялося про те, що змінить новий законопроєкт про мобілізацію для студентів та аспірантів.