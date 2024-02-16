ВМС США создают морской беспилотник на основе кустарной "наркосубмарины" (видео)

Согласно планам Корпуса морской пехоты США, аппарат будет иметь низкую радиолокационную заметность, как у беспилотных подлодок наркоторговцев.

Корпус морской пехоты США проведет оценку прототипа беспилотной подводной лодки тылового обеспечения, дизайн которой основан на кустарном подводном беспилотнике, используемом наркоторговцами. Американских военных заинтересовало то, что "наркосубмарина" имеет низкий профиль и соответственно низкую радиолокационную заметность. Об этом 15 февраля сообщили журналисты Zona Militar.

Подводный беспилотный аппарат призван повысить возможности ВМС США пополнения запасов в сценариях морской войны, когда нарушены морские линии связи. Испытания будут проводиться в рамках проекта Convergence, который стартует 23 февраля.

О подробностях технического устройства аппарата армейцы пока не говорят, но известно, что в течение месяца будет проводиться оценка нового прототипа, что позволит морской пехоте проверить новое беспилотное судно в различных аспектах.

"Это будет первое оперативное испытание в контексте учений, где мы собираемся его использовать", — сообщил заместитель командующего по боевому развитию и интеграции генерал Карстен Хекль.

Отвечая на вопрос о характеристиках прототипа, он отметил, что низкий профиль субмарины позволяет нести две ракеты противокорабельных ракет для систем средней дальности NMESIS и отвечает потребностям Корпуса морской пехоты. Причем изюминкой проекта станет низкая стоимость в построении подводной лодки, что позволит относительно легко наладить серийное производство.

Ранее сообщалось, что ВМС США получили большую роботизированную подводную лодку после серии морских испытаний. Это дизель-электрическая подводная лодка Extra-Large Unmanned Undersea Vehicle (XLUUV), получившая название Orca.